Γιούτα: Διαμάχη μεταξύ ατόμων που παρευρίσκονταν σε κηδεία οδήγησε στους θανατηφόρους πυροβολισμούς

Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε πυροβολισμούς σε ένα πάρκινγκ της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026.

Μια διαμάχη μεταξύ ατόμων που παρευρίσκονταν σε κηδεία οδήγησε στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από μια εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό έξι άλλων.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο πάρκινγκ ενός ναού της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, η όπως είναι γνωστή Εκκλησία των Μορμόνων. Οι Αρχές αναφέρουν ότι κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί και ότι όλα τα θύματα της επίθεσης ήταν ενήλικες. Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα δύο άτομα που έχασαν την ζωή τους, ταυτοποιήθηκαν ως ο 46χρονος Βαέα Τουλικιχιφίφο και ο 38χρονος Σιόνε Βατουβέι.

Two killed, 6 wounded in shooting outside Mormon church in Utah https://t.co/NXHm3SwtHC pic.twitter.com/AVwkCGV18x — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν αν η επίθεση σχετίζεται με συμμορίες και ότι δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τους αυτόπτες μάρτυρες. «Ερευνούμε το λόγο και την αιτία της πυροβολισμών», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, Μπράιαν Ρεντ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση δεν ήταν εχθρική προς την θρησκεία αλλά δεν ήταν τυχαία. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν στοχευμένη επίθεση εναντίον μιας θρησκείας ή κάτι παρόμοιο», συμπλήρωσε ο Ρεντ.

Η εκκλησία, η οποία βρίσκεται στη βορειοδυτική συνοικία του Σολτ Λέικ Σίτι, εξυπηρετεί κυρίως Τονγκανέζους πιστούς και πραγματοποιεί τακτικές λειτουργίες στη μητρική τους γλώσσα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

?WATCH: Surveillance video shows multiple gunshots in a shooting outside the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, leaving 8 victims, including 2 fatalities.pic.twitter.com/ffGpGZRXsN — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 8, 2026

«Ήταν σπαρακτικό να ακούω και να βλέπω κάτι τέτοιο»

Όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς, οι κάτοικοι μια πολυκατοικίας δίπλα στην εκκλησία έσπευσαν έξω για να βοηθήσουν τα θύματα και να παρηγορήσουν δεκάδες άτομα που παρευρισκόντουσαν στην κηδεία ενός ατόμου.

Ο Μπρέναν Μακίνταϊρ είπε ότι αυτός και η σύζυγός του, Κέννα, άκουσαν αρκετούς δυνατούς πυροβολισμούς από το διαμέρισμά τους δίπλα στο πάρκινγκ της εκκλησίας ενώ έβλεπαν τηλεόραση. «Μόλις έφτασα στο σημείο, είδα κάποιον στο έδαφος», είπε. «Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον φρόντιζαν, ενώ έκλαιγαν και διαφωνούσαν μεταξύ τους».

Λίγο αργότερα, η σύζυγός του Κέννα Μακίνταϊρ βγήκε έξω και είδε διασώστες να σηκώνουν μια αναίσθητη γυναίκα από το έδαφος και να την τοποθετούν σε ένα ασθενοφόρο, ενώ γύρω της είχαν μαζευτεί άνθρωποι που έκλαιγαν. «Ήταν σπαρακτικό να ακούω και να βλέπω κάτι τέτοιο», είπε.

Περίπου 100 οχήματα των Αρχών βρέθηκαν στο σημείο με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τον ύποπτο.

DEVELOPING: Huge police presence near church on Redwood Road in Salt Lake City, Utah amid reports of shooting. - local media pic.twitter.com/TkyKPPOLyU — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 8, 2026

«Αυτό δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνει έξω από έναν χώρο λατρείας», δήλωσε η δήμαρχος του Σόλτ Λέικ Σίτι, Έριν Μέντενχαλ.

Από την πλευρά της, η εκκλησία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για τον εντοπισμό του δράστη.

«Προσευχόμαστε για όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία και εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για το γεγονός ότι οποιοσδήποτε ιερός χώρος προορισμένος για λατρεία υπέστη τέτοια βία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκκλησίας, Σαμ Πένροντ.

