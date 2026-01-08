Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Εικόνες

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών για το «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Εικόνες
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (8/1) η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου έδωσαν το παρών για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο που έγραψε «ιστορία» στην πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης.

Στη κηδεία έχουν δώσει το παρών, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Καραμέρος, η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, η Λόλα Νταϊφά, ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο Νικόλας Βαφειάδης, ο Παναγιώτης Στάθης και ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο καλός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη και διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς / Newsbomb

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως / Newsbomb

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης / Newsbomb

Ο Αλέξης Μητρόπουλος / Newsbomb

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλός / Newsbomb

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης / Newsbomb

Ο Γιώργος Καραμέρος / Newsbomb

Η Λόλα Νταϊφά / Newsbomb

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος / Newsbomb

Ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη / Newsbomb

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου / Newsbomb

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Βαφειάδης / Newsbomb

Ο Παναγιώτης Στάθης / Newsbomb

Newsbomb

[383575] ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης / EUROKINISSI

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος»

Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

