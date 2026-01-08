Γιώργος Παπαδάκης: «Λύγισε» ο Στρατής Λιαρέλλης στην εκφώνηση του επικηδείου - «Αποτελούσε όαση»

Ο συγκινητικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

date 2026-01-08
Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, το πρωί της Πέμπτης (8/1) στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, παρουσία φίλων, συγγενών, συναδέλφων και εκπροσώπων του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο καλός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη και εντεταλμένος σύμβουλος του ANTENNA GROUP, Στρατής Λιαρέλλης, μιλώντας με λόγια αγάπης τόσο για την πολυετή φιλία τους όσο και για τη προσφορά του στον χώρο της δημοσιογράφιας και της τηλεόρασης.

Ο επικήδειος λόγος του Στρατή Λιαρέλλη

«Δεν βρισκόμαστε απλά για να αποχαιρετίσουμε έναν δημοσιογραφό, έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή ένα σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου.

Δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Να είναι δίπλα στους αδύναμους και στους αδικημένους. Δεν υπολογίσε τίποτα, αρκεί να εκτελούσε το καθήκον του. Δεν φοβόταν τίποτα.

Γι' αυτό με απλά λόγια, με πράξεις ουσιαστικές, η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενο. Άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να αγγίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία, ακόμα και 35 χρόνια πριν, όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα θίξει.

papadakis-kideia-2.jpg

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ANTENNA GROUP, Στρατής Λιαρέλλης / Newsbomb

Ο Γιώργος ήταν τίμιος, καλοσυνάτος. Ήταν στήριγμα προς όλους. Ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού αρκούσε για να είναι παρών. Έχουν ειπωθεί αρκετά ή και πάρα πολλά από την Κυριακή και μετά για τις δημοσιογραφικές του αξίες, για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως για αυτό που στον ίδιο άρεσε ότι ήταν ο άνθρωπος δίπλα της πόρτας. Όλα αυτά ήταν αλήθεια, είναι αλήθεια. Ίσως είναι και περισσότερο.

Αυτό το οποίο όμως είναι γεγονός, είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης. Δημιούργησε ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς, το οποίο αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές. Σε έναν χώρο διθενιάς, ψέματος και κύβδηλων συμπεριφορών, ο Γιώργος αποτελούσε μια όαση, πιθανώς μια μοναχική όαση.

Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμιτη και ακόμα δεν μπορούμε να ορίσουμε τα πραγματικά της μεγέθη. Αφενός γιατί οι δεκάδες, για να μην πω, οι εκατοντάδες συνεργάτες του, που λειτουργούν ακόμα στην ελληνική τηλεόραση, αλλά κυρίως γιατί ο Γιώργος μεγαλούργησε στην τηλεόραση, χωρίς ο ίδιος να αλλάξει. Παραμένοντας πάντοτε ο Παπαδάκης.

Το μυστικό της επιτυχίας του ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ήταν οι αρχές που καθόριζαν μια στάση ζωής. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω απ' το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο, με τους φίλους του. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν.

Ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγώνιστα. Φυσικά ήταν κολώνα του η αγάπη του, για να μην πω το πάθος του για την οικογένειά του. Την αγαπημένη του Τίτα, τον Κωνσταντή, τον Φοίβο, τον Ιάσονα, τα εγγόνια του. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι συμβαίνει γι' αυτό του.

