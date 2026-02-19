Wall Street: Κέρδη με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (18/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν τα κέρδη τεχνολογικών κολοσσών – όπως η Nvidia και η Amazon – μετά τις πρόσφατες ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού παρουσίασαν σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από τις πρόσφατες ανησυχίες ότι τα εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να εντείνουν τον ανταγωνισμό και να πιέσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 129,47 μονάδων (+0,26%), στις 49.662,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 175,25 μονάδων (+0,78%), στις 22.753,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,09 μονάδων (+0,56%), στις 6.881,62 μονάδες.