Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που κατάφερε να αποδράσει από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, την ώρα που περίμενε να δικαστεί για την απέλασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο Αιγύπτιος ήταν κρατούμενος στο Β' Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου και κατάφερε να διαφύγει από την πλευρά της οδού Βαλτινών.

Όπως φαίνεται και σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR» μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός πως ο κρατούμενος έχει ξεφύγει από την Ευελπίδων, αστυνομικοί τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Ο αλλοδαπός δε φορούσε χειροπέδες και κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη μεταγωγή προς το Αυτόφωρο προκειμένου να διαφύγει.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία που ακολούθησε μετά την απόδραση και να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb αυτή είναι η πύλη από την οποία κατάφερε ο αλλοδαπός κρατούμενος να διαφύγει. Εκείνη την ώρα η πύλη δεν φυλασσόταν και έτσι ο Αιγύπτιος βρήκε την ευκαιρία, έχοντας διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών να αποδράσει.

