Απέδρασε αλλοδαπός κρατούμενος από τα δικαστήρια Ευελπιδών - Περίμενε να δικαστεί για απέλαση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές καθώς κρατούμενος φαίνεται να έχει διαφύγει από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb πρόκειται για αλλοδαπό ο οποίος ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του. Κατάφερε να διαφύγει από την πλευρά της οδού Βαλτινών. Όπως φαίνεται και σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR» μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός πως κρατούμενος έχει ξεφύγει από την Ευελπίδων , αστυνομικοί τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Άγνωστες παραμένουν για την ώρα οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να αποδράσει.