Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με πλοία και αεροσκάφη να συγκεντρώνονται στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν
  • Οι ΗΠΑ ενισχύουν σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με πλοία, αεροσκάφη και στρατιώτες, προετοιμάζοντας ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί την απειλή στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
  • Δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα βρίσκονται ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη δύναμη κρούσης στην περιοχή.
  • Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμμεσες διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν, αλλά οι διαφορές παραμένουν σημαντικές και η στρατιωτική επιλογή παραμένει ενεργή.
  • Η παρουσία ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων δημιουργεί ένταση και αυξάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή.
Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν συνεχώς ισχυρή ναυτική και αεροπορική δύναμη κρούσης στη Μέση Ανατολή, κάτι που πιθανόν σημαίνει ότι προετοιμάζουν το έδαφος για ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και CBS News, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αρχίσουν να πλήττουν το Ιράν από το σαββατοκύριακο, αν το διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε αποφασίσει ήδη να γίνουν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025, δεν σταματά να απειλεί την Τεχεράνη ότι θα μπορούσε να προκρίνει στρατιωτική επέμβαση αν οι συνομιλίες σε εξέλιξη δεν οδηγήσουν στη σύναψη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος απέσυρε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επισήμως το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ).

Η παρουσία «τέτοιας δύναμης πυρός στην περιοχή δημιουργεί δυναμική από μόνη της. Είναι ενίοτε λίγο δύσκολο να φρενάρεις και να πεις “αυτό είναι όλο, δεν κάνουμε τίποτα”», εκτιμά η Σούζαν Ζιαντέ, αναλύτρια του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να στέλνει στη Μέση Ανατολή πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη κατά δεκάδες. Έχει πλέον αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις σε όλη την περιοχή — κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ευάλωτες σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.

Ισχυρή παρουσία στη θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει τουλάχιστον δεκατρία πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που κατέφθασε στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις ελαφριές φρεγάτες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ακόμη περισσότερα κατευθύνονται στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό από την Καραϊβική προς τον Κόλπο, κατόπιν διαταγής του προέδρου Τραμπ στα μέσα Φεβρουαρίου. Στη δύναμη κρούσης του έχουν ενταχθεί τρία αντιτορπιλικά.

Είναι σπάνιο να αναπτύσσονται ταυτόχρονα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα — με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες πεζοναύτες — στη Μέση Ανατολή. Αυτό είχε συμβεί για τελευταία φορά τον Ιούνιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να βομβαρδιστούν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά, εν μέσω του πολέμου 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεγάλος ο στόλος στους αιθέρες

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης προωθήσει μεγάλο στόλο αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή ή σε βάσεις από όπου η εμβέλειά τους είναι επαρκής, σύμφωνα με πληροφορίες και τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24.

Ο στόλος περιλαμβάνει μαχητικά χαμηλής παρατηρησιμότητας F-22, μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-15 και F-16, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και ελέγχου E-3 Sentry, μεταγωγικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Δύσκολη η λύση μέσω της διπλωματίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις απειλές μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν, κατά την οποία, σύμφωνα με ΜΚΟ, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυε στην Ισλαμική Δημοκρατία πως στέλνει «αρμάδα» στον Κόλπο. Την περασμένη εβδομάδα απείλησε την Τεχεράνη με «τραυματικές» συνέπειες αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ αναφέρθηκε δημόσια ακόμη και στο ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος.

Παρά τις απειλές, η Ουάσιγκτον δεν έχει κλείσει την πόρτα στη διπλωματία. Ιράν και ΗΠΑ επανεκκίνησαν έμμεσες συνομιλίες στις 6 Φεβρουαρίου στη Μούσκατ, ενώ δεύτερος γύρος πραγματοποιήθηκε κοντά στη Γενεύη.

Η Τεχεράνη έκανε λόγο για «σύνολο κατευθυντήριων γραμμών» προς μια συμφωνία, όμως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Ιράν δεν αποδέχεται ορισμένες από τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται «ακόμη πολύ μακριά σε κάποια ζητήματα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, επιμένοντας ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση αν δεν υπάρξει συμφωνία.

