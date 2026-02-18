Το Ιράν προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ

Οι ίδιες εικόνες δείχνουν ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στην επίχωση εισόδων σηράγγων σε πυρηνική εγκατάσταση, σύμφωνα με την Jerusalem Post

Το Ιράν προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ιράν, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Planet Labs PBC
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα θωρακισμένο κάλυμμα από σκυρόδεμα πάνω από νέα εγκατάσταση σε ευαίσθητο στρατιωτικό χώρο, καλύπτοντάς το στη συνέχεια με στρώμα χώματος, σύμφωνα με ειδικούς. Οι εργασίες προχωρούν σε σημείο που φέρεται να είχε βομβαρδιστεί από το Ισραήλ το 2024, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει η ισραηλινή Jerusalem Post.

Οι ίδιες εικόνες δείχνουν ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στην επίχωση εισόδων σηράγγων σε πυρηνική εγκατάσταση που επλήγη από αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Πολέμου των 12 Ημερών» Ισραήλ–Ιράν πέρυσι. Παράλληλα, ενίσχυσε εισόδους σηράγγων σε άλλη τοποθεσία και προχώρησε σε αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων που είχαν υποστεί ζημιές στη σύγκρουση.

Οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν σαφή ένδειξη των ιρανικών κινήσεων σε κομβικά σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ισραήλ και ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι δεν αποκλείει στρατιωτική επιλογή σε περίπτωση αδιεξόδου, όπως σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν θεωρείται μία από τις πλέον ευαίσθητες εγκαταστάσεις του Ιράν. Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κατά το παρελθόν εκτιμήσει ότι εκεί πραγματοποιήθηκαν, πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, δοκιμές που σχετίζονταν με μηχανισμούς πυροδότησης πυρηνικών όπλων, ισχυρισμούς που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, το Ισραήλ έπληξε την περιοχή τον Οκτώβριο του 2024. Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές σε ορθογώνιο κτίριο του συγκροτήματος, ενώ ήδη από τις 6 Νοεμβρίου 2024 διακρίνεται δραστηριότητα ανακατασκευής.

Σε εικόνες της 12ης Οκτωβρίου 2025 αποτυπώνεται ο σκελετός νέας μεγάλης κατασκευής, πλαισιωμένος από δύο μικρότερες. Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, φαίνεται να έχει τοποθετηθεί μεταλλική στέγη, ενώ στις 13 Δεκεμβρίου η εγκατάσταση εμφανίζεται μερικώς καλυμμένη. Στις 16 Φεβρουαρίου δεν ήταν πλέον ορατή, καθώς είχε καλυφθεί πλήρως από κατασκευή που ειδικοί περιγράφουν ως τσιμεντένιο «κέλυφος», σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), σε ανάλυσή του στις 22 Ιανουαρίου, έκανε λόγο για πρόοδο στην κατασκευή «τσιμεντένιου κέλυφους» γύρω από τη νέα εγκατάσταση, την οποία ταυτοποίησε ως Taleghan 2.

Σε προηγούμενη έκθεσή του, τον Νοέμβριο, το Ινστιτούτο ανέφερε ότι οι εικόνες κατέγραφαν «συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες και την παρουσία στοιχείου που προσομοιάζει σε μακρύ κυλινδρικό θάλαμο, μήκους περίπου 36 μέτρων και διαμέτρου 12 μέτρων». Όπως διευκρίνισε, τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις «είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συμβατικά οπλικά προγράμματα.

Ο αναλυτής γεωχωρικών δεδομένων William Goodhind εκτίμησε ότι η οροφή της εγκατάστασης έχει καλυφθεί με χώμα ώστε να εναρμονιστεί χρωματικά με το περιβάλλον και να μην διακρίνεται το σκυρόδεμα.

Ο ιδρυτής του Ινστιτούτου, Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, σχολίασε σε ανάρτησή του ότι η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων «έδωσε χρόνο στο Ιράν να θάψει τη νέα εγκατάσταση», προσθέτοντας πως η δομή ενδέχεται σύντομα να μετατραπεί σε πλήρως οχυρωμένο καταφύγιο με αυξημένη αντοχή σε αεροπορικά πλήγματα.

Θαμμένες είσοδοι σηράγγων στο Ισφαχάν

Το πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν αποτελεί μία από τις τρεις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου που επλήγησαν από αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο. Πέραν των υποδομών του κύκλου πυρηνικού καυσίμου, περιλαμβάνει υπόγειες εγκαταστάσεις όπου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, φυλάσσεται σημαντικό μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Δορυφορικές εικόνες στα τέλη Ιανουαρίου έδειξαν την επίχωση δύο εισόδων σηράγγων, ενώ έως τις 10 Φεβρουαρίου και τρίτη είσοδος είχε καλυφθεί, καθιστώντας το συγκρότημα «πλήρως θαμμένο», σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το οποίο εκτίμησε ότι η κίνηση αυτή δυσχεραίνει τόσο ενδεχόμενα αεροπορικά πλήγματα όσο και χερσαία επιχείρηση ειδικών δυνάμεων.

Ενίσχυση εγκαταστάσεων κοντά στη Νατάνζ

Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν επίσης ενίσχυση δύο εισόδων σε υπόγειο συγκρότημα κάτω από βουνό, περίπου δύο χιλιόμετρα από τη Νατάνζ, όπου βρίσκονται βασικές μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου. Οι εικόνες καταγράφουν έντονη δραστηριότητα με βαρέα οχήματα και μηχανήματα έργου.

Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι ο σκοπός της εγκατάστασης, γνωστής ως Pickaxe Mountain, παραμένει ασαφής.

Αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων

Σε βάση περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Σιράζ, οι εικόνες δείχνουν εργασίες αποκατάστασης σε υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις και πιθανώς στο συγκρότημα διοίκησης. Σύμφωνα με αναλυτές, η βάση δεν έχει ακόμη επανέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Αντίστοιχες εργασίες καταγράφονται και σε βάση κοντά στην Κομ, όπου διακρίνεται νέα στέγη σε κτίριο που είχε υποστεί ζημιές.

Προετοιμασία για ενδεχόμενη σύγκρουση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ιρανική ηγεσία επιταχύνει τις προετοιμασίες της ενόψει ενδεχόμενης κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις, να ενισχύει κρίσιμες εγκαταστάσεις και να εντείνει την εσωτερική καταστολή, εκτιμώντας ότι διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση του καθεστώτος.

Πηγή: Jerusalem Post

