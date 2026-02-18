Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό καθώς εκτιμά πως επίκεται επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Η αμερικανική υπομονή με το Ιράν μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα απ' ό,τι νομίζει η Τεχεράνη, ανέφερε διπλωματική πηγή 

Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό καθώς εκτιμά πως επίκεται επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Ισραήλ αύξησε το επίπεδο ετοιμότητας και στρατιωτικών προετοιμασιών, λόγω «αυξανόμενων ενδείξεων» για πιθανή κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, το Ισραήλ έχει επιταχύνει τον επιχειρησιακό και αμυντικό σχεδιασμό του. Η αναμενόμενη επίθεση, εάν εγκριθεί από τον Τραμπ, εκτιμούν ότι θα «ξεπεράσει τον 12ήμερο πόλεμο και θα περιλαμβάνει συντονισμένες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ».

Οι εκτιμήσεις του Ισραήλ δείχνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται σύντομα να εγκρίνει μια εκτεταμένη κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ, στοχεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και ενδεχομένως το ίδιο το καθεστώς, με τους Χούθι να συμμετέχουν άμεσα και πιθανώς και τη Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν προσπαθεί να καθυστερήσει και να παραπλανήσει τις ΗΠΑ. Διπλωματική πηγή ανέφερε στο Al-Jazeera ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα απ' ό,τι νομίζει η Τεχεράνη».

Σε περιορισμένες πρόσφατες διαβουλεύσεις υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, το βασικό σερνάριο ήταν ότι το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ, ακόμη κι αν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η Διοίκηση Οικιακού Μετώπου έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο. Πολλές υπηρεσίες ασφαλείας κήρυξαν τον υψηλότερο δυνατό συναγερμό, ενώ το αμυντικό κατεστημένο βρίσκεται σε κατάσταση έντασης.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει στην περιοχή αυτό που ο Τραμπ περιέγραψε ως «υπέροχο στόλο», ικανό να διατηρήσει έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και όχι απλώς μια σύντομη ανταλλαγή χτυπημάτων. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η ακριβής χρονική στιγμή οποιασδήποτε επίθεσης των ΗΠΑ παραμένει άγνωστη και τελικά εξαρτάται από τον Τραμπ. Ακόμη και μετά τη λήψη απόφασης, τα σχέδια μπορούν να αλλάξουν.

Η εντύπωση στο Ισραήλ είναι ότι πλησιάζει μια καθοριστική στιγμή και η άμμος στην κλεψύδρα αδειάζει. Προηγουμένως, οι ίδιοι αξιωματούχοι μιλούσαν για δύο εβδομάδες και πριν από περίπου ένα μήνα για έναν μήνα. Πλέον, όπως εκτιμούν, υπάρχουν σημάδια ότι η επίθεση μπορεί να συμβεί μέσα σε μέρες. Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες μπορούν να καθυστερήσουν μια επίθεση: η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιταλία που λήγουν στις 22 Φεβρουαρίου και η έναρξη του Ραμαζανιού, σήμερα. Δεν είναι σαφές πόσο σημαντικούς θεωρεί ο Τραμπ αυτούς τους παράγοντες.

Ακόμη και χωρίς σαφή ημερομηνία, είναι ολοένα και πιο δύσκολο να αμφισβητηθεί ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι εντάσεις υπάρχουν από τον «12ήμερο πόλεμο» τον Ιούνιο και εντάθηκαν μετά το λουτρό αίματος των διαδηλωτών. Οι αμερικανικές αρχές γνωρίζουν ότι μια μεγάλη επιχείρηση δεν θα είναι ένα γρήγορο πλήγμα, αλλά εκστρατεία εβδομάδων, και αναπτύσσουν ανάλογες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Οι πιθανές στοχεύσεις περιλαμβάνουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Στόχος μπορεί να είναι ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν τον ιρανικό λαό ξανά στους δρόμους, αλλά για να συμβεί αυτό οι αντίπαλοι του καθεστώτος πρέπει να πιστέψουν ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να τους στηρίξουν.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ αναβλήθηκε γα την Κυριακή.

Χεζμπολάχ και Χούθι στο επίκεντρο

Τις τελευταίες δύο ημέρες, πρόσθετα μαχητικά αεροσκάφη, αεροπλάνα ανεφοδιασμού, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και διοίκησης έχουν κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας μια αμερικανική δύναμη σε μέγεθος που δεν έχει παρατηρηθεί στην περιοχή εδώ και πολύ καιρό.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελεί μόνο μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ έχει ήδη δείξει ότι οι απειλές του δεν είναι κενές, και το μήνυμα προς την Τεχεράνη στις συνομιλίες ήταν: «Μην μας δοκιμάζετε».

