Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου

Το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ διεμήνυσε πως το Ιράν «καλά θα κάνει» να κλείσει συμφωνία μαζί της για να αποφύγει αμερικανική στρατιωτική επίθεση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφτεί στο Ισραήλ το Σάββατο 28η Φεβρουαρίου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη.

Ο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ θα γίνει μια εβδομάδα μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση του «συμβουλίου ειρήνης» του προέδρου Τραμπ την ώρα που η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου διεμήνυσε πως το Ιράν «καλά θα κάνει» να κλείσει συμφωνία μαζί της για να αποφύγει αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

Ο Νετανιάχου, που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλει σκληρή γραμμή έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την Τεχεράνη ότι θα διατάξει στρατιωτική επέμβαση αν οι συνομιλίες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, ξανάρχισαν την 6η Φεβρουαρίου στο Ομάν συνομιλίες, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο 12 ημερών του Ιουνίου, τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ και στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Ολοκλήρωσαν προχθές Τρίτη στη Γενεύη τον δεύτερο γύρο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με μεσολάβηση του Ιράν, με φόντο την εντατικοποίηση της ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στον Κόλπο.

Μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία οι δυο κυβερνήσεις γνωστοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση -που είχε παγώσει εξαιτίας του πολέμου του Ιουνίου-, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απέχουν πολύ από την προσέγγιση των θέσεών τους.

