Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις γυναίκες, στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
Από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:00 ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τη νέα δράση: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία».

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

  • Στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην ψηφιακή οικονομία
  • Στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία

Προϋπολογισμός

Η δράση υλοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από:

  • Το Ελληνικό Δημόσιο
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Οι αιτήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΚΕ https://app.opske.gr/.

Ύψος και Καταβολή Ενίσχυσης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

  • 1η δόση: 4.700€ με την έναρξη δραστηριότητας
  • 2η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου
  • 3η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση ΕΔΩ.

