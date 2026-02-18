Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026
Κυριαρχία της Κρήτης στις κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026
Η Κρήτη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της παγκόσμιας κατάταξης που δημοσιοποίησε σήμερα η TripAdvisor, καθώς τρεις παραλίες του νησιού συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες του πλανήτη.
