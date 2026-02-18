Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026

Η Κρήτη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της παγκόσμιας κατάταξης που δημοσιοποίησε σήμερα η TripAdvisor, καθώς τρεις παραλίες του νησιού συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες του πλανήτη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας