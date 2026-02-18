Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

Πλαστικά μπουκάλια και σκουπίδια που φαίνεται να προέρχονται από τον Καναδά και χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και του 1970 ξεβράστηκαν σε μια παραλία ενός νησιού της Σκωτίας.

Εθελοντές που καθαρίζουν παραλίες δηλώνουν «συγκλονισμένοι» από την ποσότητα πλαστικού που βρήκαν στην ακτή Howar Sands στο νησί Σάντι του νησιωτικού συμπλέγματος των Ορκάδων, τις τελευταίες εβδομάδες. Ο 35χρονος David Warner, που οργανώνει τους εθελοντικούς καθαρισμούς, είπε ότι πέρυσι μάζεψε μόλις 42 πλαστικά μπουκάλια από την ακτή όλη την χρονιά, ενώ φέτος έχει ήδη βρει εκατοντάδες.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των «ρετρό» απορριμμάτων στις αρκετά ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, οι οποίες φέρνουν ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους.

Ορισμένα μπουκάλια που βρέθηκαν στο νησί είναι διακοσμημένα με παλιά λογότυπα Facebook: Sanday Community Craft Hub

Ο Warner είπε ότι μερικά από τα πλαστικά μπουκάλια που βρήκε στην ακτή φαίνεται να προέρχονται από την επαρχεία Newfoundland and Labrador στον Καναδά και ανησυχεί ότι στο μέλλον θα ξεβραστούν ακόμη περισσότερα απορρίμματα στην παραλία. «Δεν έχουμε βρει ακόμα απορρίμματα από πιο πρόσφατες δεκαετίες, οπότε φοβάμαι ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες», εξήγησε.

Με βάση την ποσότητα των σωματιδίων πολυστυρενίου, τα οποία βρίσκονται στα μικροπλαστικά, σε ένα τετραγωνικό μέτρο, ο David υπολόγισε ότι υπήρχαν πάνω από 300.000 κομμάτια πλαστικού σε 70 τετραγωνικά μέτρα.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 300.000 κομμάτια πολυστυρενίου έχουν καταλήξει στην παραλία Facebook: Sanday Community Craft Hub

«Ο τεράστιος όγκος σκουπιδιών στην παραλία με έχει συγκλονίσει. Είναι η πρώτη φορά από τότε που καθαρίζω παραλίες που βλέπω κάτι τέτοιο», είπε ο David στο BBC. «Συνήθως καθαρίζω παραλίες με μια ομάδα εθελοντών και κάνουμε καλή δουλειά, με αποτέλεσμα να φαίνονται καθαρές μετά. Αλλά αυτή τη φορά, η τεράστια ποσότητα και το γεγονός ότι υπήρχαν τόσα πολλά κομμάτια πολυστυρενίου που ήταν τόσο μικρά που δεν μπορούσαμε καν να τα δούμε καθαρά, σημαίνει ότι είναι αδύνατο να τα μαζέψουμε».

Καθώς η συγκεκριμένη παραλία είναι ένας τόπος που φτιάχνουν τις φωλιές τους πουλιά, τα σκουπίδια μπορούν επίσης να αποδειχθούν επικίνδυνα για την άγρια ζωή.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Marine Conservation Society ανέφερε ότι σκουπίδια συχνά ξεβράζονται αυτή την εποχή του χρόνου λόγω των εποχιακών καταιγίδων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και παράκτιες χωματερές, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν και πολλά «ρετρό» σκουπίδια.

Πλαστικά μπουκάλια και σκουπίδια σκορπισμένα στην παραλία Howar Sands στο νησί Σάντι στην Σκωτία Facebook: Sanday Community Craft Hub

Αν και η κατάσταση είναι απογοητευτική, ο Warner πιστεύει ότι θα μπορέσει να καθαρίσει την παραλία, οργανώνοντας μια εθελοντική ομάδα.

«Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα πλαστικά. Όλοι χρησιμοποιούμε πλαστικά, είναι αναπόφευκτο. Θέλω απλώς οι άνθρωποι να σκέφτονται που μπορεί αυτά να καταλήξουν όταν αγοράζουν τέτοια προϊόντα Ακόμα και αν αυτά τα σκουπίδια δεν είναι δικά μας, είναι σκουπίδια κάποιου άλλου, Αλλά στις δικές μας παραλίες καταλήγουν. Είναι απλώς θέμα συνείδησης και προσπάθειας να αγοράζουμε λιγότερα πλαστικά αν αυτά δεν είναι απαραίτητα», κατέληξε ο Warner.