Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

Εθελοντές που καθαρίζουν παραλίες δηλώνουν «συγκλονισμένοι» από την ποσότητα πλαστικού που βρήκαν στην ακτή Howar Sands στο νησί Σάντι του νησιωτικού συμπλέγματος των Ορκάδων

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

Πλαστικά μπουκάλια και σκουπίδια σκορπισμένα στην παραλία Howar Sands στο νησί Σάντι στην Σκωτία

Facebook: Sanday Community Craft Hub
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλαστικά μπουκάλια και σκουπίδια που φαίνεται να προέρχονται από τον Καναδά και χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και του 1970 ξεβράστηκαν σε μια παραλία ενός νησιού της Σκωτίας.

Εθελοντές που καθαρίζουν παραλίες δηλώνουν «συγκλονισμένοι» από την ποσότητα πλαστικού που βρήκαν στην ακτή Howar Sands στο νησί Σάντι του νησιωτικού συμπλέγματος των Ορκάδων, τις τελευταίες εβδομάδες. Ο 35χρονος David Warner, που οργανώνει τους εθελοντικούς καθαρισμούς, είπε ότι πέρυσι μάζεψε μόλις 42 πλαστικά μπουκάλια από την ακτή όλη την χρονιά, ενώ φέτος έχει ήδη βρει εκατοντάδες.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των «ρετρό» απορριμμάτων στις αρκετά ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, οι οποίες φέρνουν ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους.

Παραλία - Σκωτία - Σκουπίδια

Ορισμένα μπουκάλια που βρέθηκαν στο νησί είναι διακοσμημένα με παλιά λογότυπα

Facebook: Sanday Community Craft Hub

Ο Warner είπε ότι μερικά από τα πλαστικά μπουκάλια που βρήκε στην ακτή φαίνεται να προέρχονται από την επαρχεία Newfoundland and Labrador στον Καναδά και ανησυχεί ότι στο μέλλον θα ξεβραστούν ακόμη περισσότερα απορρίμματα στην παραλία. «Δεν έχουμε βρει ακόμα απορρίμματα από πιο πρόσφατες δεκαετίες, οπότε φοβάμαι ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες», εξήγησε.

Με βάση την ποσότητα των σωματιδίων πολυστυρενίου, τα οποία βρίσκονται στα μικροπλαστικά, σε ένα τετραγωνικό μέτρο, ο David υπολόγισε ότι υπήρχαν πάνω από 300.000 κομμάτια πλαστικού σε 70 τετραγωνικά μέτρα.

Παραλία - Σκωτία - Σκουπίδια

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 300.000 κομμάτια πολυστυρενίου έχουν καταλήξει στην παραλία

Facebook: Sanday Community Craft Hub

«Ο τεράστιος όγκος σκουπιδιών στην παραλία με έχει συγκλονίσει. Είναι η πρώτη φορά από τότε που καθαρίζω παραλίες που βλέπω κάτι τέτοιο», είπε ο David στο BBC. «Συνήθως καθαρίζω παραλίες με μια ομάδα εθελοντών και κάνουμε καλή δουλειά, με αποτέλεσμα να φαίνονται καθαρές μετά. Αλλά αυτή τη φορά, η τεράστια ποσότητα και το γεγονός ότι υπήρχαν τόσα πολλά κομμάτια πολυστυρενίου που ήταν τόσο μικρά που δεν μπορούσαμε καν να τα δούμε καθαρά, σημαίνει ότι είναι αδύνατο να τα μαζέψουμε».

Καθώς η συγκεκριμένη παραλία είναι ένας τόπος που φτιάχνουν τις φωλιές τους πουλιά, τα σκουπίδια μπορούν επίσης να αποδειχθούν επικίνδυνα για την άγρια ζωή.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Marine Conservation Society ανέφερε ότι σκουπίδια συχνά ξεβράζονται αυτή την εποχή του χρόνου λόγω των εποχιακών καταιγίδων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και παράκτιες χωματερές, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν και πολλά «ρετρό» σκουπίδια.

Παραλία - Σκωτία - Σκουπίδια

Πλαστικά μπουκάλια και σκουπίδια σκορπισμένα στην παραλία Howar Sands στο νησί Σάντι στην Σκωτία

Facebook: Sanday Community Craft Hub

Αν και η κατάσταση είναι απογοητευτική, ο Warner πιστεύει ότι θα μπορέσει να καθαρίσει την παραλία, οργανώνοντας μια εθελοντική ομάδα.

«Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα πλαστικά. Όλοι χρησιμοποιούμε πλαστικά, είναι αναπόφευκτο. Θέλω απλώς οι άνθρωποι να σκέφτονται που μπορεί αυτά να καταλήξουν όταν αγοράζουν τέτοια προϊόντα Ακόμα και αν αυτά τα σκουπίδια δεν είναι δικά μας, είναι σκουπίδια κάποιου άλλου, Αλλά στις δικές μας παραλίες καταλήγουν. Είναι απλώς θέμα συνείδησης και προσπάθειας να αγοράζουμε λιγότερα πλαστικά αν αυτά δεν είναι απαραίτητα», κατέληξε ο Warner.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκτέθηκε και πάλι η ΕΟΚ - Δεν άφησε την ομάδα του Αμαρουσίου να μπει στο γήπεδο!

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Καισαριανή: «Militaria» - Τα «αιματοβαμμένα» πολεμικά κειμήλια - Από πεδία της μάχης σε δημοπρασίες και ιδιωτικές συλλογές

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επιδότηση-μαμούθ σε σειρές για την προώθηση της χώρας και της γλώσσας

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Γόρδιος δεσμός» ξανά οι εκταφές – Γιατί αντιδρούν οι οικογένειες των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ από τον Όμιλο AKTOR

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης νίκης επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο η ιστορία της ορφανής μαϊμούς με το λούτρινο - Δείτε βίντεο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο αεροβατικό trick στο Γεφύρι της Πλάκας

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Tom Noonan, σε ηλικία 74 ετών

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Αύριο η ανακοίνωση της απόφασης για τον πατέρα Αντώνιο

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα - Πυκνός καπνός στην Παράντ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Έκλεψαν το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό και με απειλή όπλου οι δράστες

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 – Ποιοι διέπρεψαν και ποιοι έμειναν μετεξεταστέοι στην κρητική διάλεκτο;

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης για παράνομα επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Η Χατζηδάκη ήταν δεξί χέρι του Ανδρουλάκη, δεν γνώριζε;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Tom Noonan, σε ηλικία 74 ετών

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Κηρύχθηκαν μνημείο οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή - Το πρώτο βήμα για την επιστροφή τους στην Ελλάδα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Αντώνης Μανιτάκης

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα το σκεφτόμουν δύο φορές» πριν πετάξω αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει αξιωματούχος

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα - Πυκνός καπνός στην Παράντ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή - Η συγκλονιστική σημείωση «δολοφονία ομήρων» - Ειδικός στη ναζιστική φωτογραφία εξηγεί ποιος τράβηξε τα ντοκουμέντα και γιατί είχε δύο κάμερες

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Έκλεψαν το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό και με απειλή όπλου οι δράστες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απέδρασε αλλοδαπός κρατούμενος από τα δικαστήρια Ευελπίδων - Περίμενε να δικαστεί για απέλαση

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Παρόντες Καραμανλής, Νικήτας και Απόστολος Κακλαμάνης, πολιτικοί και πλήθος κόσμου - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ