ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

Snapshot Η ζημιά στον ΟΠΕΚΑ από παράτυπη χορήγηση επιδομάτων φτάνει τα 1,86 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2022.

Η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντόπισε 372 υποθέσεις με παρατυπίες κυρίως στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος και μεγάλων καθυστερήσεων.

Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν αιτήσεις που εγκρίνονταν εκτός σειράς, ελλιπείς φακέλους που εγκρίνονταν και καταβολές επιδομάτων πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Ερευνάται αν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς δεν έχει γίνει οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.

Η Αναστασία Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του ΟΠΕΚΑ και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ η κομματική της ιδιότητα έχει ανασταλεί.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έρευνα των αρχών για την υπόθεση της παράτυπης χορήγησης επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), όπου η ζημιά φαίνεται πως αγγίζει μέχρι και τα 1,86 εκατομμύρια ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέτασε 372 υποθέσεις, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε κυρίως το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν το «κενό» στην ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος για το εν λόγω επίδομα και τη μεγάλη αναμονή για τη χορήγησή του που μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα δύο χρόνια.

Αυτά τα στοιχεία επέτρεπαν στους εμπλεκόμενους να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε παρατυπίες, καθώς η έρευνα κατέδειξε ότι οι κανόνες παραβιάζονταν συστηματικά, όπως με αιτήσεις που εγκρίνονταν εκτός χρονολογικής σειράς ή επιταχύνονταν κατά το δοκούν.

Σε άλλες περιπτώσεις, φάκελοι με ελλείψεις πήραν το «πράσινο φως», ενώ ορισμένες φορές δεν πληρούνταν βασικά κριτήρια όπως τα ηλικιακά, για τη χορήγηση του επιδόματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν και καταβολές που ξεκίνησαν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η διάρκεια των πληρωμών να είναι αυξημένη. Αυτό που ερευνάται πλέον, είναι κατά πόσο τα ελεγχόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.

Στο επίκεντρο της έρευνας η Αναστασία Χατζηδάκη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Αναστασία Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του Οργανισμού και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, η κομματική ιδιότητα της οποίας ανεστάλη και με την ίδια να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Η ίδια, κατά τη διάρκεια της περιόδου που ελέγχεται ήταν προϊσταμένη των τμημάτων που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Τον Ιούνιο του 2022 αποσπάστηκε από τον Οργανισμό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά συνέχισε να μεταβαίνει στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ και να έχει πρόσβαση σε φακέλους, γεγονός που κίνησε υποψίες.

