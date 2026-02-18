ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

Τα 1,86 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά στον ΟΠΕΚΑ - Πώς έγινε το «ριφιφί»

Newsbomb

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

Το κτίριο του ΟΠΕΚΑ

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ζημιά στον ΟΠΕΚΑ από παράτυπη χορήγηση επιδομάτων φτάνει τα 1,86 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2022.
  • Η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντόπισε 372 υποθέσεις με παρατυπίες κυρίως στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος και μεγάλων καθυστερήσεων.
  • Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν αιτήσεις που εγκρίνονταν εκτός σειράς, ελλιπείς φακέλους που εγκρίνονταν και καταβολές επιδομάτων πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο.
  • Ερευνάται αν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς δεν έχει γίνει οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.
  • Η Αναστασία Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του ΟΠΕΚΑ και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ η κομματική της ιδιότητα έχει ανασταλεί.
Snapshot powered by AI

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έρευνα των αρχών για την υπόθεση της παράτυπης χορήγησης επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), όπου η ζημιά φαίνεται πως αγγίζει μέχρι και τα 1,86 εκατομμύρια ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέτασε 372 υποθέσεις, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε κυρίως το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν το «κενό» στην ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος για το εν λόγω επίδομα και τη μεγάλη αναμονή για τη χορήγησή του που μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα δύο χρόνια.

Αυτά τα στοιχεία επέτρεπαν στους εμπλεκόμενους να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε παρατυπίες, καθώς η έρευνα κατέδειξε ότι οι κανόνες παραβιάζονταν συστηματικά, όπως με αιτήσεις που εγκρίνονταν εκτός χρονολογικής σειράς ή επιταχύνονταν κατά το δοκούν.

Σε άλλες περιπτώσεις, φάκελοι με ελλείψεις πήραν το «πράσινο φως», ενώ ορισμένες φορές δεν πληρούνταν βασικά κριτήρια όπως τα ηλικιακά, για τη χορήγηση του επιδόματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν και καταβολές που ξεκίνησαν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η διάρκεια των πληρωμών να είναι αυξημένη. Αυτό που ερευνάται πλέον, είναι κατά πόσο τα ελεγχόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.

Στο επίκεντρο της έρευνας η Αναστασία Χατζηδάκη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Αναστασία Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του Οργανισμού και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, η κομματική ιδιότητα της οποίας ανεστάλη και με την ίδια να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Η ίδια, κατά τη διάρκεια της περιόδου που ελέγχεται ήταν προϊσταμένη των τμημάτων που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Τον Ιούνιο του 2022 αποσπάστηκε από τον Οργανισμό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά συνέχισε να μεταβαίνει στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ και να έχει πρόσβαση σε φακέλους, γεγονός που κίνησε υποψίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Νεκρός 36χρονος από ένοπλη επίθεση σε πάρκο - Οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει μια «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ευρωβουλευτής καταγγέλλεται ότι εξευτέλισε δημοσίως γυναίκα φρουρό ασφαλείας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επτάωρος αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού την Πέμπτη λόγω Flyover

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τζιν Χάκμαν: Συνεχίζεται το «νομικό δράμα» για την περιουσία του, ύψους 80 εκατ. δολαρίων

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γείτονες έσωσαν γιαγιά που θα έπεφτε θύμα απάτης

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τίτλοι τέλους για το ελληνικό πρόγραμμα της DW το 2027

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρή 69χρονη αφού χείμαρρος παρέσυρε το αμάξι της λόγω πλημμυρών

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν γνώριζα, είχα δώσει «λευκή επιταγή», υποστήριξε ο Τζιωρτζιώτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

21:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν λαϊκό παιδί, όχι στημένος κι ατσαλάκωτος τζιτζιφιόγκος, γι' αυτό τον ακούν έντεχνοι, ροκάδες, λαϊκοί» λέει ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου για τον Παντελή Παντελίδη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τίτλοι τέλους για το ελληνικό πρόγραμμα της DW το 2027

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ