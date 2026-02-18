Λαζαρίδης για παράνομα επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Η Χατζηδάκη ήταν δεξί χέρι του Ανδρουλάκη, δεν γνώριζε;

Στην υπόθεση με τα φερόμενα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και την παραίτηση της Αναστασίας Χατζηδάκη από μέλος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, θέτοντας ευθέως ερωτήματα προς την ηγεσία του κόμματος και προσωπικά προς τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η υπόθεση αφορά την Αναστασία Χατζηδάκη, η οποία κατηγορείται για απάτη με επιδόματα και έχει τεθεί εκτός ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα να ανακοινώνει την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας κατόπιν -όπως επισημαίνει- αιτήματός της.

Λαζαρίδης για Χατζηδάκη: «Δεν ήταν ένα απλό μέλος»

Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι η κ. Χατζηδάκη «δεν ήταν ένα απλό μέλος», αλλά επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, είχε διατελέσει προϊσταμένη στον ΟΠΕΚΑ και, κυρίως, κατείχε τη θέση της Γραμματέως Οργανωτικού του κόμματος από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

«Ο Γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται δεξί χέρι του προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος που έχει εικόνα της κομματικής λειτουργίας και βρίσκεται στον στενό πυρήνα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο βουλευτής της ΝΔ απηύθυνε σειρά ερωτημάτων προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Και γιατί, τον Φεβρουάριο του 2025, την απομακρύνατε από τη θέση αυτή, ενώ παρέμενε έως σήμερα κομματικό στέλεχος; Τι άλλαξε τότε; Τι γνωρίζατε και τι δεν λέγατε;».

Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε ότι δεν παραβλέπεται το τεκμήριο της αθωότητας, επισημαίνοντας πως «σε μια ευνομούμενη Πολιτεία όλοι κρίνονται από τη Δικαιοσύνη».

Η Χατζηδάκη χαρακτήριζε «ομολογία ενοχής» την παραίτηση

Ο ίδιος υπενθύμισε ανάρτηση της κ. Χατζηδάκη τον Ιούνιο του 2025, στην οποία χαρακτήριζε «ομολογία ενοχής» τις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών τα προηγούμενα χρόνια.

«Φαντάζομαι δεν θα έχει αλλάξει γνώμη τώρα που η ίδια οδηγήθηκε σε παραίτηση από τα κομματικά της καθήκοντα. Ή μήπως οι παραιτήσεις έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;» ανέφερε.

Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τη σημερινή κυβέρνηση ως «κυβέρνηση των σκανδάλων», υποστηρίζοντας ότι «όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου το τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται κάποιο στέλεχός του».

Έκανε αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, διερωτώμενος: «Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα σε βάρος σας, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ;»

Κλείνοντας, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία «έχει αποδείξει πως όταν προκύπτουν ζητήματα, δεν τα συγκαλύπτει», προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη ερευνά, οι θεσμοί λειτουργούν και όποιος φέρει ευθύνη – όποιος κι αν είναι – λογοδοτεί».

«Λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική. Για ψαχτείτε λίγο. Διότι ο λαός μας λέει κάτι πολύ απλό και σοφό: Όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα», κατέληξε.

