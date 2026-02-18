Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

Η Ελλάδα εντάσσεται επίσημα στο πρόγραμμα κατασκευής νέων αμερικανικών φρεγατών, όπως ουσιαστικά ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρεσβευτή της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, αναφέρθηκε με σαφήνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα, που όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Νewsbomb αποτελούσε επιθυμία της ελληνικής πλευράς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά εκτίμησε ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες».

Κατά την επίσημη προσφώνησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά», επισημαίνοντας ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Στον τομέα της ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική αναφορά στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, καθώς και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Διαβλέπω, τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εθνών μας στον τομέα της ναυπηγικής- στην αναβίωση των μεγάλων αμερικανικών ναυπηγείων, στη συνέχιση των συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και σε σημαντικές ευκαιρίες για τους λαούς μας».

Ουσιαστικά λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το ελληνικό αίτημα, επιτρέποντας στη χώρα μας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατασκευής φρεγατών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb δεν ακόμα αποσαφηνιστεί αν η Ελλάδα πρόκειται να συμμετέχει μέσω αναβάθμισης του πρόσφατα ακυρωθέντος προγράμματος Constellation είτε σε εντελώς νέο σχέδιο φρεγατών.

Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα Constellation, βασισμένο σε ιταλικές FREMM, ακυρώθηκε εν μέρει τον Νοέμβριο 2025 λόγω καθυστερήσεων και υπερβάσεων κόστους, με τη διατήρηση μόνο δύο πλοίων και στροφή σε νεότερα σχέδια ταχύτερης παραγωγής.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Newsbomb η ελληνική πλευρά είχε εκφράσει το ενδιαφέρον να συμμετέχει στην κατασκευή των φρεγατών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, σε ελληνικά ναυπηγεία.

Η απόφαση Τραμπ ενισχύει τη διμερή στρατηγική συνεργασία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τη ναυπηγική βιομηχανία και την ενίσχυση του στόλου.

Διαβάστε επίσης