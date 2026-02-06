Ξεκίνησαν οι δοκιμές της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belh@rra «Νέαρχος» - Δείτε φωτογραφίες

Η δεύτερη FDI φρεγάτα Belh@rra «Νέαρχος» που αναμένεται να παραδωθεί στο Πολεμικό Ναυτικό τον Οκτώβριο του 2026

Συνεχίζονται οι δοκιμές της δεύτερης ελληνικής Φρεγάτας Belh@rra «Νέαρχος» F-602), στη Λοριάν της βορειοδυτικής Γαλλίας.

Στην προκειμένη φάση δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες ενώ τεστάρονται και οι κύριοι αισθητήρες της φρεγάτας.

Οι δοκιμές της δεύτερης φρεγάτας Belh@rra «Νέαρχος» προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος παράδοσης. Η παράδοση του «Νέαρχου» αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Φωτογραφίες από τις θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group.

04.02.2026: FDI Nearchos starts her first sea trials in Lorient, France.#KeepingUpThePace pic.twitter.com/angqXh0AAf — Naval Group (@navalgroup) February 6, 2026

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra, «Κίμων» έφτασε στην Ελλάδα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 σε μια φαντασμαγορική τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Την φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται να ακολουθήσει ο «Φορμίων» (F-603) η οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027 και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παράδοση και τέταρτης φρεγάτας «Θεμιστοκλής».

Όλα τα πλοία αναμένεται να φτάσουν στο τελικό επίπεδο διαμόρφωσης (Standard 2++) με αυξημένες δυνατότητες, σταδιακά έως το 2029-2030.

