Φρεγάτα Νέαρχος: Λίγες ημέρες μετά την μικρής έκτασης φωτιά, ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές εν πλω

Ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές εν πλω (Sea Trials) της φρεγάτας Νέαρχος, της δεύτερης φρεγάτας Belh@rra που αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στο 2026, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για το πρόγραμμα των ελληνικών φρεγατών FDI.

Τα πρώτα Sea Trials της φρεγάτας Νέαρχος, του δεύτερου πολεμικού πλοίου -μετά τη φρεγάτα Κίμων- του ελληνικού προγράμματος FDI, ξεκίνησαν στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Αυτή η φάση επιτρέπει στη Naval Group να ελέγξει σε πραγματικές θαλάσσιες συνθήκες τα συστήματα πρόωσης και ασφάλειας του πλοίου, καθώς και τους κύριους αισθητήρες του.

Οι δοκιμές εστιάζουν στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας βασικών εξαρτημάτων, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα πριν από περαιτέρω βήματα.

Εκπαίδευση πριν την παράδοση

Λίγο πριν την τελική παράδοση, θα ακολουθήσει τελευταία περίοδος αφιερωμένη στην εκπαίδευση του πληρώματος και στους τελικούς ελέγχους.

