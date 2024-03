Η Φρεγάτα «Νέαρχος» απέκτησε τον ιστό της - Δείτε εικόνες από τη ναυτική βάση της Γαλλίας

Η φρεγάτα «Νέαρχος» βρίσκεται κι αυτή σε προχωρημένο στάδιο της κατασκευής στη Γαλλία, λίγους μήνες πριν την παραλάβει το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Η Naval Group ολοκλήρωσε με τη τοποθέτηση του ιστού, τη συναρμολόγηση του PSIM και της δεύτερης φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού στις εγκαταστάσεις της στο Lorient της Γαλλίας.

Πρόκειται για την ανεξάρτητη μονάδα (module) PSIM (The Panoramic Sensors and Intelligence Module) που περιλαμβάνει τους αισθητήρες και τα κέντρα επιχειρήσεων.



To PSIM περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, όπως μεταξύ άλλων τα συστήματα αναγνώρισης φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων (IFF), τα συστήματα πλοήγησης, τις κεραίες επικοινωνίας UHF, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.





Σε αυτό ενσωματώνονται τα Sea Fire Radars, τέσσερα νέας γενιάς σταθερά πάνελ AESA, πολλαπλών λειτουργιών και εξ ολοκλήρου ψηφιακών καθώς και το Κέντρο Πληροφοριών Μάχης, που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων αλλά και συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Η τοποθέτηση του ιστού αφορά μια επιχείρηση υψηλής τεχνικής και ακρίβειας αφού στο PSIM ενσωματώνονται αισθητήρες ευαίσθητης και υψηλής τεχνολογίας. Το PSiM ολοκληρωμένο θα μεταφερθει απο το χώρο συναρμολόγησης στο χώρο δοκιμών.

Η τελευταία ενημέρωση για την κατασκευή της εν λόγω φρεγάτας έγινε στις 8 Φεβρουαρίου, όταν τοποθετήθηκαν τα 9 προ-εξοπλισμένα μπλοκ κύτους.