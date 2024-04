Στερεύουν οι πηγές της σοκολάτας; Ιός κατατρώει τα κακαόδεντρα

Σοκολάτα: Τα καταστροφικά νέα που έρχονται από εκεί είναι ότι ένας ιός που εξαπλώνεται γρήγορα απειλεί την υγεία του κακαόδεντρου

Θα ξεμείνουμε από σοκολάτα; Μια τεράστια απειλή καταγράφεται από έναν ιό που κυριολεκτικά κατατρώει τα κακαόδεντρα.

Περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγής σοκολάτας προέρχεται από κακαόδεντρα στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα.

Τα καταστροφικά νέα που έρχονται από εκεί είναι ότι ένας ιός που εξαπλώνεται γρήγορα απειλεί την υγεία του κακαόδεντρου και των αποξηραμένων σπόρων από τους οποίους παρασκευάζεται η σοκολάτα, θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια προμήθεια της πιο δημοφιλούς λιχουδιάς στον κόσμο.

Το επιζήμιο παθογόνο προσβάλλει τα κακαόδεντρα στη Γκάνα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες στη συγκομιδή μεταξύ 15% και 50%. Εξαπλώνεται από μικρά έντομα που ονομάζονται Pseudococcidae, Homoptera και τρώνε τα άνθη και τα φύλλα. Η ασθένεια του ιού αυτού του κακάο, των διογκωμένων βλαστών (CSSVD), είναι από τις πιο επιζήμιες απειλές για το βασικό συστατικό της σοκολάτας.

Η CSSVD παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην ανατολική περιοχή της Γκάνας το 1936 από έναν αγρότη και η ιική της φύση επιβεβαιώθηκε το 1939, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί.

«Αυτός ο ιός αποτελεί πραγματική απειλή για την παγκόσμια προμήθεια σοκολάτας», δήλωσε ο καθηγητής Benito Chen-Charpentier του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Άρλινγκτον και συγγραφέας της μελέτης στο περιοδικό PLOS One με τίτλο «Cacao sustainability: The case of cacao swollen-shoot virus co-infection».

«Τα φυτοφάρμακα δεν λειτουργούν καλά κατά αυτών των ιών, αφήνοντας τους αγρότες να προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση της ασθένειας κόβοντας τα μολυσμένα δέντρα και αναπαράγοντας ανθεκτικά δέντρα. Όμως, παρά τις προσπάθειες αυτές, η Γκάνα έχει χάσει περισσότερα από 254 εκατομμύρια δέντρα κακάο τα τελευταία χρόνια», προειδοποίησε.

Η μαθηματική λύση

Ο Chen-Charpentier και οι συνάδελφοί του από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, το Prairie View A&M, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κακάο της Γκάνας ανέπτυξαν μια νέα στρατηγική: χρησιμοποιώντας μαθηματικά δεδομένα για να καθορίσουν σε πόση απόσταση μεταξύ τους οι αγρότες μπορούν να φυτέψουν εμβολιασμένα δέντρα για να εμποδίσουν τα Pseudococcidae, Homoptera να πηδήξουν από το ένα δέντρο στο άλλο και να μεταδώσουν τον ιό.

