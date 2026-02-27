Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Πολίτες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, εκκενώνονται πρεσβείες

Snapshot Οι πρεσβείες στη Μέση Ανατολή εκκενώνουν το προσωπικό τους λόγω αυξανόμενων εντάσεων και φόβων για αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Αυξάνεται η ανησυχία για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τις πρεσβείες να εκκενώνουν το προσωπικό και τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται. Καθώς οι κρίσιμες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εισήλθαν στον δεύτερο γύρο τους το βράδυ της Πέμπτης και η τεράστια στρατιωτική συσσώρευση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε για δραστικές συνέπειες εάν οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι πολίτες των χωρών της Μέσης Ανατολής προετοιμάζονται εν τω μεταξύ για την πιθανότητα ενός νέου περιφερειακού πολέμου, μετά τις πολυάριθμες συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και τον επακόλουθο ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα.

Στον Λίβανο , όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Χεζμπολάχ, καθώς οι πολίτες που έχουν εξαντληθεί από τον πόλεμο φοβούνται ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα θα μπορούσε να εμπλακεί σε οποιονδήποτε πόλεμο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο Λίβανος θα υποφέρει εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί, μεταφέροντας στην κυβέρνηση του Λιβάνου ένα μήνυμα ότι κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο της Βηρυτού, θα βομβαρδιστούν.

Σε άλλα σημεία της περιοχής, οι πολίτες προσπαθούν να μαντέψουν τη συνέχεια, ερμηνεύοντας σημαντικές ειδήσεις ως ενδείξεις για το αν θα συμβεί ή δεν θα συμβεί πόλεμος. Πολλοί θεωρούν την απόφαση ξένων χωρών να καλέσουν τους πολίτες και τους διπλωμάτες τους να εκκενώσουν το Ιράν και να λάβουν προφυλάξεις όταν επισκέπτονται τις γύρω χώρες ως δυσοίωνο σημάδι ότι η κλιμάκωση είναι επικείμενη.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε ενημερώσει τις διπλωματικές αποστολές της στο Ισραήλ και τον Λίβανο να εγκαταλείψουν τις δύο χώρες. Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει επίσης προσφέρει εθελοντικές αναχωρήσεις σε μέλη διπλωματών που βρίσκονται υπό την προστασία τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Ιορδανία, εν μέσω αυτού που το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε ως «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή».

Οι ΗΠΑ απέσυραν μη απαραίτητους αξιωματούχους και μέλη οικογενειών που πληρούν τις προϋποθέσεις από την πρεσβεία τους στον Λίβανο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενες μια αναθεώρηση του «περιβάλλοντος ασφαλείας». Η Βραζιλία συνέστησε την περασμένη εβδομάδα στους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν, μετά από παρόμοια προειδοποίηση προς τους πολίτες της στον Λίβανο τον Ιανουάριο. Η κυβέρνησή της πέρυσι συνέστησε στους Βραζιλιάνους να μην ταξιδεύουν στις δύο χώρες.

Στον Λίβανο, οι άνθρωποι άρχισαν να λαμβάνουν προφυλάξεις για να προετοιμαστούν για έναν πιθανό πόλεμο, καθυστερώντας τα ταξίδια ώστε να μην μείνουν αποκλεισμένοι εκτός χώρας, καθώς και συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης. Η μνήμη του 13μηνου πολέμου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπους και εκτόπισε περισσότερους από ένα εκατομμύριο είναι έντονη στην οικονομικά ταλαιπωρημένη χώρα.

Εδώ και εβδομάδες, οι αυξημένοι φόβοι για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν ωθήσει τις αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις προς και πάνω από χώρες της περιοχής. Η KLM δήλωσε την Τετάρτη ότι θα αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις μεταξύ Άμστερνταμ και Τελ Αβίβ από την 1η Μαρτίου. Ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France, KLM, δεν αναφέρθηκε ρητά στις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Τετάρτη, αλλά σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι δεν ήταν «εμπορικά ή λειτουργικά εφικτό» να πραγματοποιήσει πτήσεις προς την ισραηλινή πόλη.

Η Μέση Ανατολή έχει υποστεί στρατιωτικές συγκρούσεις σε περιφερειακή κλίμακα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένου ενός 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ , των περιστασιακών βομβαρδισμών μεταξύ των Χούθι και των Ισραηλινών, και των βομβαρδισμών της Συρίας από το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής καθηλώθηκε στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους σε όλη την περιοχή. Κάθε βράδυ, οι άνθρωποι στο Ιράκ, τη Συρία, την Ιορδανία και τον Λίβανο παρακολουθούσαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται στον ουρανό τους , να εκρήγνυνται περιστασιακά στον αέρα και να προσγειώνονται στις αυλές τους.

Οι επιπτώσεις ενός ακόμη πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει το Ισραήλ και τις ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη την περιοχή, επεκτείνονται και στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων στην περιοχή. Πολλοί, ιδιαίτερα ο Λίβανος, η Ιορδανία και το Ισραήλ, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό - οποιαδήποτε ανανεωμένη σύγκρουση θα έπληττε περαιτέρω τους τουριστικούς τομείς τους που ήδη υποφέρουν.

Οι άνθρωποι στην περιοχή παρακολουθούν με αγωνία τις συνομιλίες που διεξάγονται στη Γενεύη και μοιράζονται ενημερώσεις και δηλώσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον μέσω μαζικών συνομιλιών στο WhatsApp.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , και οι αξιωματούχοι του υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναδομεί το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του και πρέπει να σταματήσει. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη: «Η αρχή είναι πολύ απλή: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα». Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε: «Θα έλεγα ότι η ιρανική επιμονή να μην συζητηθούν οι βαλλιστικοί πυραύλοι είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα».

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αντιδράσει στην πολεμική ρητορική του Τραμπ, κατηγορώντας τον για «μεγάλα ψέματα» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για μια συμφωνία. Στον Λίβανο, οι συγκρούσεις έχουν εξαντλήσει τους πολίτες, καθώς οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν η χώρα τους θα βρεθεί ξανά σε πόλεμο. «Μπορούμε απλώς να το τελειώσουμε, ό,τι κι αν είναι;» είπε ένας άνδρας από το νότιο Λίβανο, μεγάλο μέρος του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ερείπια.

