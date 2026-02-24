Ισραήλ: Απειλεί με πλήγματα σε υποδομές σε περίπτωση εμπλοκής της Χεζμπολάχ στον πολέμο ΗΠΑ-Ιράν

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την περιφερειακή ένταση, το Ισραήλ απέστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα στην κυβέρνηση του Λιβάνου, απειλώντας με πλήγματα σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές, σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε πιθανή σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο ανώτερους Λιβανέζους αξιωματούχους, το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε πως το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βηρυτού και άλλες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους», εάν η Χεζμπολάχ επιλέξει να εμπλακεί σε μια ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η ισραηλινή πλευρά διαμηνύει πως η απάντησή της θα είναι συντριπτική, στοχεύοντας όχι μόνο στρατιωτικές θέσεις αλλά το σύνολο των πολιτικών υποδομών της χώρας, καθιστώντας σαφές ότι το τίμημα για οποιαδήποτε παρέμβαση της οργάνωσης θα είναι η πλήρης παράλυση του Λιβάνου. Η απειλή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τη δημοσιοποίηση οπτικού υλικού που καταγράφει ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε απόσταση αναπνοής από τους διαδρόμους του αεροδρομίου, την ώρα μάλιστα που επιβατικά αεροσκάφη βρίσκονταν σε τροχοδρόμηση.

Παρά τη σοβαρότητα των αποκαλύψεων, τόσο το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και η προεδρία του Λιβάνου τηρούν μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να σχολιάσουν επίσημα το περιεχόμενο των προειδοποιήσεων.

