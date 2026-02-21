Λίβανος: Οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στην Κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ.

Τα πλήγματα αυτά είναι από τα φονικότερα που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ανατολικό Λίβανο και υπάρχει κίνδυνος να θέσουν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες για την παραβίασή της.

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι στόχευσε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στην Μπααλμπέκ.

Μια πηγή της οργάνωσης επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας στρατιωτικός διοικητής της ήταν μεταξύ των θυμάτων στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI του Λιβάνου, από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι.

Ξεχωριστά, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα κέντρο διοίκησης της παλαιστινιακής Χαμάς στην περιοχή του Αΐν αλ Χίλουε του νότιου Λιβάνου, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Το Αΐν αλ Χίλουε είναι ένας πυκνοκατοικημένος παλαιστινιακός προσφυγικός καταυλισμός κοντά στη Σιδώνα.

