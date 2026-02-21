Λίβανος: Οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι στόχευσε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στην Μπααλμπέκ.

Newsbomb

Λίβανος: Οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στην Κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ.

Τα πλήγματα αυτά είναι από τα φονικότερα που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ανατολικό Λίβανο και υπάρχει κίνδυνος να θέσουν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες για την παραβίασή της.

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι στόχευσε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στην Μπααλμπέκ.

Μια πηγή της οργάνωσης επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας στρατιωτικός διοικητής της ήταν μεταξύ των θυμάτων στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI του Λιβάνου, από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι.

Ξεχωριστά, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα κέντρο διοίκησης της παλαιστινιακής Χαμάς στην περιοχή του Αΐν αλ Χίλουε του νότιου Λιβάνου, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Το Αΐν αλ Χίλουε είναι ένας πυκνοκατοικημένος παλαιστινιακός προσφυγικός καταυλισμός κοντά στη Σιδώνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:15ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο δεκαεξάχρονοι ετοιμαζαν τρομοκρατική επίθεση στο όνομα του ισλάμ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Οι τρεις καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Η αποθεωτική ατάκα του Γιώργου Καραγκούνη στον Γρηγόρη Σαμόλη

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απομακρύνει εκατοντάδες στρατιώτες από βάσεις στη Μέση Ανατολή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη των δασμών: Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ στη σκακιέρα του παγκόσμιου εμπορίου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο»

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Επεισόδια στον ημιτελικό κυπέλλου μπάσκετ στη Σερβία – Διακοπή στον αγώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αθώοι για βιασμό οι δύο άνδρες, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία - Ο όρος που θέτει

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολές της Αγκάθα Κρίστι προς την οικονόμο της πωλήθηκαν σε δημοπρασία

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εξετάζει την πιθανότητα να διαγράψει τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα μετά από μαζική διαδήλωση στα Τίρανα - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκουαρντιόλα για ρατσισμό: «Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, όχι στο ποδόσφαιρο»

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μεταλλική σκαλωσιά έπεσε επάνω σε διερχόμενο όχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλλει παγκόσμιο πρόσθετο δασμό 10%

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Η αποθεωτική ατάκα του Γιώργου Καραγκούνη στον Γρηγόρη Σαμόλη

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα μετά από μαζική διαδήλωση στα Τίρανα - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ