Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

Νέα «χτυπήματα» του Ισραήλ σε θέσεις του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ

Newsbomb

Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους στον ανατολικό Λίβανο, μετέδωσε την Κυριακή το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και στη θεωρία τουλάχιστον θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πρακτικά καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, και διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε περιοχές στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Εκτός από τη Χεζμπολάχ, ο στρατός του Ισραήλ λέει πως στοχοποιεί επίσης παλαιστινιακές οργανώσεις παρούσες στον Λίβανο, ιδίως τη Χαμάς.

Το χθεσινό πλήγμα ήταν το πρώτο εναντίον του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που ανακοινώθηκε από τον ισραηλινό στρατό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων ANI, ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «στοχοποίησε όχημα στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας», σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι «έπληξε τρομοκράτες του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ στην περιοχή Ματζντάλ Αντζάρ».

Αρκετά μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που ξέσπασαν την επομένη της έναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και η Χαμάς είχαν αναλάβει εκείνη την περίοδο την ευθύνη για επιθέσεις και απόπειρες εισβολής στο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα των αρχών του Λιβάνου, πάνω από 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επικράτεια αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως 100 και πλέον εξ αυτών ήταν άμαχοι.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι, όπως προέβλεπε η συμφωνία, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που αφορούσε τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Αν και κάποιες παλαιστινιακές παρατάξεις παρέδωσαν το 2025 τον οπλισμό τους στις λιβανικές αρχές, που είναι αποφασισμένες να επιταχύνουν τον αφοπλισμό, ούτε η Χαμάς, ούτε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έχουν ανακοινώσει πως έχουν την πρόθεση να αφοπλιστούν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία

02:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διαψεύδει τα σενάρια για κοινή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

00:58LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δυο αθλητές στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν... ταυτόχρονα

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός των ΗΠΑ αναχαίτισε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό - Είχε διαφύγει από την Καραϊβική

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αμίλητοι οι παίκτες μπροστά στη Θύρα 13, άκουγαν τις αποδοκιμασίες

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Αμετάβλητη εικόνα στην κορυφή, απώλεια «μαχαιριά» για Παναθηναϊκό

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1: Απαράδεκτη εμφάνιση και νέα «γκέλα» στη Λεωφόρο

23:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές στα νησιά και την Πελοπόννησο – Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Κακή εμφάνιση και νέα απώλεια βαθμών

22:55LIFESTYLE

Eurovision- Sing for Greece: Ο Akylas στη σκηνή του τελικού – Ξεσήκωσε με το «Ferto»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος - Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος - Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Δομοκού - Πυροβόλησαν κρατούμενο στο γραφείο του Αρχιφύλακα

02:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 15 καταθέσεις και το κονδύλι των 30.000 ευρώ που απορρίφθηκε «καίνε» τον ιδιοκτήτη

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία από τον «δράκο των Εξαρχείων» - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις κατά γυναικών σε 10 μέρες

00:58LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ