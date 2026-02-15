Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»

Η δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα την «πλήρη και άμεση» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι τα μέλη του «Συμβουλίου ειρήνης» του θα ανακοινώσουν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, τη χορήγηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν στα μέσα Ιανουαρίου τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ που έχει στόχο το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ του θύλακα, ενώ η Χαμάς, που είναι στην εξουσία από το 2007, αρνείται κατηγορηματικά να καταθέσει τα όπλα της υπό τους όρους που θέτει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

O σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε το «Συμβούλιο ειρήνης» του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Ωστόσο ο καταστατικός του χάρτης ορίζει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: αυτόν της επίλυσης των ένοπλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Το όργανο αυτό, που εγκαινιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο, έχει «απεριόριστες δυνατότητες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τουλάχιστον 19 χώρες έχουν υπογράψει το ιδρυτικό καταστατικό του. Επιπλέον, τα υποψήφια κράτη για μόνιμη έδρα στο συμβούλιο πρέπει να πληρώσουν εισιτήριο εισόδου ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ορισμένες χώρες --μεταξύ των οποίων η Γαλλία-- αρνήθηκαν να προσχωρήσουν σε αυτό, και άλλες δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να το εξετάσουν μόνο εάν τροποποιείτο ο καταστατικός του χάρτης.

Τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια που υποσχέθηκαν τα μέλη του συμβουλίου ότι θα χορηγήσουν, θα ανακοινωθούν επίσημα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον. Το όργανο αυτό δεσμεύεται να παράσχει «χιλιάδες μέλη προσωπικού για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) και την τοπική αστυνομία ώστε να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ειρήνη των κατοίκων της Γάζας», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Το Συμβούλιο ειρήνης θα αποδειχθεί το σημαντικότερο διεθνές όργανο στην ιστορία», πρόσθεσε.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

