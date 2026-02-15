Οι ΗΠΑ «δεν αμφισβητούν» την ευθύνη της Μόσχας για τον θάνατο Ναβάλνι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι "προκαλεί προβληματισμό" η έκθεση των πέντε ευρωπαίων συμμάχων που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δολοφονία του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι με μια δηλητηριώδη τοξίνη από βάτραχο και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει λόγο να την αμφισβητήσει.

"Προφανώς είμαστε ενήμεροι για την έκθεση. Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση του κ.Ναβάλνι και σίγουρα...δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε", είπε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μπρατισλάβα όπου έφθασε για επίσκεψη.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία είπαν χθες ότι οι αναλύσεις από δείγματα στο σώμα του Ναβάλνι επιβεβαιώνουν "οριστικά" την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και όχι σε φυσική μορφή στη Ρωσία.

Η ρωσική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένως διαψεύσει κάθε ανάμειξη στον θάνατο του Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια ενώ ήταν φυλακισμένος σε σωφρονιστική αποικία στον Αρκτικό Κύκλο, απέρριψε το περιεχόμενο της έκθεσης χαρακτηρίζοντάς το "δυτική φάρσα", σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.

Ερωτηθείς γιατί οι ΗΠΑ δεν συνυπογράφουν την έκθεση ο Ρούμπιο απάντησε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των συγκεκριμένων χωρών.

"Αυτές οι χώρες κατέληξαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Το συντόνισαν εκείνες. Επιλέξαμε-Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Απλά δεν ήταν δική μας η προσπάθεια. Κάποιες φορές ορισμένες χώρες προχωράνε με βάση τις πληροφορίες από τις μυστικές τους υπηρεσίες που έχουν συγκεντρώσει. Δεν τις αμφισβητούμε, ούτε εμπλεκόμαστε σε διαμάχη με αυτές τις χώρες γι΄αυτό. Αλλά είναι δική τους η έκθεση και τη δημοσιοποίησαν εκεί (στη Διάσκεψη του Μονάχου)", κατέληξε ο Ρούμπιο.