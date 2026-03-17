«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

Τα υπάρχοντα αποθέματα πυραύλων MICA μειώνονται ραγδαία λόγω του ρυθμού επιχειρησιακής χρήσης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα
  • Τα αποθέματα πυραύλων MICA για τα γαλλικά Rafale μειώνονται ραγδαία λόγω της έντονης χρήσης αναχαιτίσεις ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή.
  • Υπάρχουν καθυστερήσεις σχεδόν δύο ετών στην παραγωγή και παράδοση πυραύλων MICA από την MBDA, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στη γαλλική κυβέρνηση.
  • Η Γαλλία εξετάζει τη χρήση παλαιότερων πυραύλων R550 Magic 2 και την ανάπτυξη νέων όπλων για την αντιμετώπιση μαζικών επιθέσεων με drones στα μελλοντικά Rafale F5.
  • Η Ελλάδα και άλλες χώρες εξακολουθούν να διαθέτουν στα αποθέματά τους πυραύλους που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη Mirage, προσφέροντας πιθανές εναλλακτικές πηγές όπλων.
Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για τα αποθέματα πυραύλων MICA που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη Rafale.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας La Tribune, οι εντατικές επιχειρήσεις αναχαίτισης έχουν εξαντλήσει σημαντικά τα τρέχοντα αποθέματα πυραύλων MICA που χρησιμοποιούνται από τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Οι αναχαιτίσεις ιρανικών drones από τα Rafale οδηγούν σε ταχεία κατανάλωση πυραύλων MICA, σύμφωνα με το δηοσίευμα.

Τι συμβαίνει με τους πυραύλους των Rafale

Η Γαλλία φέρεται να έχει εκφράσει ανησυχία για την ταχεία κατανάλωση πυραύλων αέρος-αέρος από τα μαχητικά της αεροσκάφη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Tribune, ο υψηλός ρυθμός αναχαιτίσεων έχει μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων MICA που χρησιμοποιούνται από τα μαχητικά Rafale.

Γαλλικά στρατιωτικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Η ανάπτυξή τους βασίζεται σε μια αμυντική συμφωνία μεταξύ Παρισιού και Αμπού Ντάμπι που επιτρέπει σε ένα μόνιμο γαλλικό αεροπορικό απόσπασμα να επιχειρεί από την αεροπορική βάση Al Dhafra.

Από το 2016, η γαλλική παρουσία στη βάση αποτελείται από έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι δυνάμεις αυτές ενισχύθηκαν στις 4 Μαρτίου με έξι επιπλέον αεροσκάφη από το Escadron de Chasse 1/7 «Provence».

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα μαχητικά Rafale φέρεται να έχουν αναχαιτίσει δεκάδες ιρανικά drones και πυραύλους κρουζ. Τα αεροσκάφη πέτυχαν υψηλή αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας πυραύλους MBDA MICA, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο οπλισμό αέρος-αέρος στην πλατφόρμα Rafale.

Ωστόσο, η ένταση αυτών των επιχειρήσεων έχει φέρει στο φως μια υλικοτεχνική πρόκληση για τις Γαλλικές Αεροπορικές και Διαστημικές Δυνάμεις. Τα υπάρχοντα αποθέματα πυραύλων MICA μειώνονται ραγδαία λόγω του ρυθμού επιχειρησιακής χρήσης.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις περιορισμένες προμήθειες των προηγούμενων ετών και τις καθυστερήσεις στην παραγωγή που επηρεάζουν το πρόγραμμα πυραύλων.

Καθυστέρηση παραδόσεων

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune, οι παραδόσεις των πυραύλων MICA που είχαν παραγγελθεί προηγουμένως από τις εγκαταστάσεις της MBDA στο Selles-Saint-Denis έχουν αυτή τη στιγμή καθυστέρηση σχεδόν δύο ετών.

Το ζήτημα προκάλεσε αντίδραση υψηλού επιπέδου από τη γαλλική κυβέρνηση. Ο υπουργός Άμυνας Sébastien Lecornu συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Μαρτίου, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου, της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων και της MBDA.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ασκήσει πίεση στον κατασκευαστή ώστε να επιταχύνει την παραγωγή και τις παραδόσεις πυραύλων. Οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η αυξημένη παραγωγή θα αποτρέψει την πρόωρη εξάντληση των επιχειρησιακών αποθεμάτων.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, παραμένουν οι ανησυχίες ότι η επιτάχυνση της παραγωγής από μόνη της ενδέχεται να μην είναι επαρκής για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής ικανότητας. Ως εκ τούτου, η Γαλλία ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσει εναλλακτικά όπλα για τη διατήρηση της ικανότητας αεροπορικής άμυνας κατά τη διάρκεια παρατεταμένων επιχειρήσεων.

Μια πιθανή επιλογή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον παλαιότερο πύραυλο μικρής εμβέλειας R550 Magic 2 που είναι ενσωματωμένος στα αεροσκάφη Rafale. Αν και ο πύραυλος αυτός αποσύρθηκε το 2020, τα υπάρχοντα αποθέματα δεν καταστράφηκαν αμέσως.

Μερικοί από αυτούς τους πυραύλους χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από την Ουκρανία κατά των ρωσικών drone τύπου Shahed που εκτοξεύονται από μαχητικά Mirage 2000-5F που προμήθευσε η Γαλλία. Ωστόσο, η Ουκρανία διαθέτει μόνο μικρό αριθμό αυτών των αεροσκαφών, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός κατανάλωσης των πυραύλων Magic 2 παραμένει σχετικά περιορισμένος.

Τι γίνεται με τους πυραύλους σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα

Ο πύραυλος εξήχθη ευρέως στο παρελθόν και ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει στα αποθέματα αρκετών χωρών. Η Ρουμανία τους χρησιμοποιούσε στο παρελθόν με μαχητικά MiG-21 LanceR που αποσύρθηκαν το 2023, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να τους χρησιμοποιεί σε αεροσκάφη Mirage 2000 και το Μαρόκο σε μαχητικά Mirage F1.

Άλλα πιθανά αποθέματα ενδέχεται να υπάρχουν σε χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως το Περού και η Βραζιλία. Αυτά τα αποθέματα θα μπορούσαν θεωρητικά να προσφέρουν επιπλέον επιλογές, εάν η Γαλλία αναζητούσε εναλλακτικές πηγές για συμβατά πυραυλικά συστήματα.

Μακροπρόθεσμα, η Γαλλία διερευνά νέα όπλα που είναι πιο κατάλληλα για την αντιμετώπιση μαζικών επιθέσεων με drones. Τα μαχητικά Rafale θα μπορούσαν τελικά να εξοπλιστούν με ελαφριές κατευθυνόμενες ρουκέτες που μεταφέρονται σε πολλαπλούς σωλήνες εκτόξευσης, σχεδιασμένους ειδικά για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων απειλών χαμηλού κόστους.

Αυτή η ιδέα βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης ως μέρος του μελλοντικού προτύπου Rafale F5. Η νέα διαμόρφωση, η οποία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Αεροπορικής Έκθεσης του Παρισιού τον Ιούνιο του 2025, αναμένεται να περιλαμβάνει κατευθυνόμενους πυραύλους 68 mm.

Η έκδοση Rafale F5 προγραμματίζεται επί του παρόντος να τεθεί σε υπηρεσία γύρω στο 2035. Ωστόσο, η τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση θα μπορούσε να επιταχύνει την εισαγωγή τέτοιων δυνατοτήτων, εάν απαιτηθεί.

