Η Ινδία αγοράζει 114 Rafale, αξίας 33 δισ. ευρώ

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ενέκρινε την Πέμπτη την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και νέα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 33 δισ. ευρώ, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα.

«Οι συγκεκριμένες προμήθειες… θα ενισχύσουν την ικανότητα διεξαγωγής αποστολών αεροπορικής υπεροχής σε όλο το φάσμα των συγκρούσεων και θα βελτιώσουν σημαντικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) μέσω επιθετικών πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή του υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι η έγκριση του Νέου Δελχί αφορά την αγορά 114 μαχητικών Rafale. Το «πράσινο φως» δόθηκε από το Συμβούλιο Αμυντικών Προμηθειών, στο οποίο συμμετέχουν ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ο υπουργός Άμυνας, και αποτελεί το πρώτο σημαντικό στάδιο για κάθε εξοπλιστική αγορά στη χώρα.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Ινδία είχε ανακοινώσει νέα σύμβαση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια 26 Rafale για το Πολεμικό Ναυτικό της, 22 μονοθέσιων και τεσσάρων διθέσιων. Η παραγγελία αυτή, που είχε συζητηθεί για πρώτη φορά το 2023 κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στη Γαλλία, προστέθηκε στην αρχική αγορά 36 Rafale που είχε συμφωνηθεί το 2015.

Η ανακοίνωση, που αναμενόταν εδώ και καιρό, έρχεται καθώς το Νέο Δελχί προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες.

