Η Ουκρανία «παρήγγειλε» 100 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία - «Μια μεγάλη μέρα», λέει ο Μακρόν

Η Ουκρανία θέλει να αγοράσει έως και 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία, σύμφωνα με την ουκρανική πρεσβεία και το γραφείο του Γάλλου προέδρου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν τη Δευτέρα το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών Rafale, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών έχουν ως στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα.

Η συμφωνία που υπογράφηκε στην γαλλική αεροπορική βάση Villacoublay δεν είναι «σύμβαση αγοράς και πώλησης» και προβλέπεται να υλοποιηθεί «σε χρονικό διάστημα περίπου 10 ετών», σύμφωνα με το France24, το οποίο επικαλείται την προεδρία της Γαλλίας.

⚡️ Zelenskyy and Macron just signed a new deal to boost Ukraine’s defense. pic.twitter.com/G1h1PXxRfv — UNITED24 Media (@United24media) November 17, 2025

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ανυπομονεί για μια «ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία στο Παρίσι για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και της αεροπορικής άμυνας μας», ενώ από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος ανήρτησε μια φωτογραφία στο «X», κάνοντας λόγο για: «Μια μεγάλη μέρα».

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η αριστεία της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας θα τεθεί στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας και θα της επιτρέψει την απόκτηση συστημάτων που της είναι αναγκαία για την αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε τον περασμένο μήνα επιστολή προθέσεων για την απόκτηση 100-150 σουηδικών καταδιωκτικών αεροσκαφών Gripen, σε μία στροφή σε σχέση με τη μέχρι σήμερα παραχώρηση οπλικών συστημάτων από τις δυτικές χώρες προς το Κίεβο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας για μετά το τέλος του πολέμου.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν υπογράφουν συμφωνία για πώληση μέχρι 100 Rafale στην Ουκρανία στην αεροπορική βάση Villacoublay κοντά στο Παρίσι AP POOL

Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο καταδιωκτικά Mirage, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε καν τεθεί η προοπτική των Rafale, που αποτελούν το κόσμημα της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T νέας γενιάς, που θα παρουσιασθεί επίσης στον Ουκρανό πρόεδρο, θα παραδοθεί στη Γαλλία από το 2027 και διαθέτει ευρείες ικανότητες αναχαίτισης κατά των πυραύλων σε σχέση με το SAMP-T, μία μονάδα του οποίου έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Μετά την επίσκεψη στη βάση του Βιλακουμπλέ οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν σε γαλλο-ουκρανικό forum για τα drones το απόγευμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων.