Γάτα που αγνοούνταν για πέντε χρόνια επέστρεψε στην οικογένειά της τα Χριστούγεννα

Η Μπίντι επανενώθηκε με την οικογένειά της τα Χριστούγεννα, πέντε χρόνια αφότου είχε χαθεί.

Η μαύρη γάτα «εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος» από το σπίτι της στο Χάντεναμ του Κέιμπριτζσαϊρ τον Αύγουστο του 2020.

Η ιδιοκτήτριά της, Τζίλι Φρέτγουελ, είχε στο μεταξύ μετακομίσει, όμως χάρη στο μικροτσίπ της γάτας, οι κτηνίατροι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν «ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο θαύμα».

Η 29χρονη Φρέτγουελ δήλωσε: «Συνήθιζε να βγαίνει έξω για μερικές ώρες και μετά να επιστρέφει, οπότε ήταν πολύ παράξενο που έλειπε για περισσότερο από μία μέρα».

Παρά τις εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις έρευνες στις γύρω περιοχές για μήνες, δεν κατάφερε να βρει το κατοικίδιό της.

Είχε πλέον πειστεί ότι η Μπίντι δεν θα επέστρεφε ποτέ, μέχρι που ένα τηλεφώνημα από κτηνιάτρους στις 18 Δεκεμβρίου έφερε τα ευχάριστα νέα.

Η κ. Φρέτγουελ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν «καθόλου ενδείξεις» για το πού βρισκόταν η Μπίντι τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά φαινόταν ξεκάθαρα πως «κάποιος την πρόσεχε», αφού ήταν σε «εξαιρετική κατάσταση».

Περιέγραψε τη γάτα της ως «την πιο τρυφερή», λέγοντας ότι «βάζει τα πατουσάκια της στους ώμους σου για να σε αγκαλιάσει».

«Νομίζω ότι κάποιος την είχε φροντίσει, γιατί δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση», είπε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που δέχτηκαν το τηλεφώνημα, ανέφερε: «Είχαμε εκπλαγεί. Δεν το πιστέψαμε πραγματικά μέχρι που τη είδαμε μπροστά μας».

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι που την είχαμε τσιπαρισμένη και που είναι ζωντανή και καλά στην υγεία της. Δεν έχω ξανακούσει για γάτα που να λείπει τόσο καιρό και να επιστρέφει απολύτως καλά», πρόσθεσε η Τζίλι Φρέτγουελ.

