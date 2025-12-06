Ένα θαύμα 17 εβδομάδων: Μικρό γατάκι επέζησε έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου

Από τον πόνο, στην αγκαλιά μίας νέας οικογένειας – Πώς μία ομάδα φροντιστών στο Στάμφορντ έσωσε ένα γατάκι από βέβαιο θάνατο

Newsbomb

Ένα θαύμα 17 εβδομάδων: Μικρό γατάκι επέζησε έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα μικροσκοπικό γατάκι που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο, έχει αναρρώσει χάρη στη φροντίδα μίας αφοσιωμένης ομάδας φροντιστών από το Στάμφορντ.

Σε ηλικία μόλις 2 εβδομάδων, η Γουίλα Γουόνκα μεταφέρθηκε στο Alder Vet στο Σπάλντινγκ από έναν πολίτη, αφού είχε υποστεί «τρομακτικό» τραυματισμό στο κεφάλι.

Η κτηνιατρική ομάδα κάλεσε εθελοντές από το Cats Protection Stamford & District, οι οποίοι συνέδραμαν αμέσως στη φροντίδα της μικρής γατούλας εάν κατάφερνε να επιβιώσει.

Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός, που το ζωάκι βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου, αλλά τελικά βρήκε τη δύναμη και τα σοβαρά της τραύματα άρχισαν να επουλώνονται.

Η Γκρισέλντα Γουίν, συντονίστρια στο Cats Protection Stamford & District, ανέφερε ότι «ο τραυματισμός της Γουίλα ήταν φρικτός, με ένα βαθύ κόψιμο στο κεφάλι και ζημιά στο μάτι που της έδινε ένα στραβό παρουσιαστικό, αλλά είναι μαχήτρια. Τελικά, άρχισε να τρώει και μπόρεσε να περπατήσει μόνη της.

Ωστόσο, δεν μπορούσε να ανοιγοκλείσει σωστά τα βλέφαρα και χρειαζόταν κολλύριο όλη την ημέρα και πιστεύαμε πως θα χρειαζόταν έναν ιδιοκτήτη να το κάνει αυτό για όλη την υπόλοιπη ζωή της».

«Όταν δυνάμωσε αρκετά, η φυσική παιχνιδιάρικη συμπεριφορά των γατιών έκανε δύσκολη την αποτελεσματική επούλωση του τραύματος στο κεφάλι της. Με πολλή φροντίδα από τη θετή εθελόντρια, το τραύμα τελικά έκλεισε και το μάτι της ανάρρωσε τόσο καλά, που δεν χρειαζόταν πλέον σταγόνες», προσέθεσε.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η οργάνωση συγκεντρώνει ξανά χρήματα με μία λαχειοφόρο αγορά για να κερδίσει κανείς ένα μεγάλο καλάθι γεμάτο γιορτινές λιχουδιές και μικρά δώρα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν μόλις 1 στερλίνα το καθένα, με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής τη 10η Δεκεμβρίου και τα έσοδα προορίζονται για τη βοήθεια γάτων στο Μπορν, το Μάρκετ Ντίπινγκ, το Στάμφορντ και το Κρόουλαντ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:03LIFESTYLE

Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μελέτη του ΤΕΕ για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου – Οι λύσεις που προτείνονται

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάρκινγκ με... 59.000 ευρώ - «Ξεφεύγουν» επικίνδυνα οι τιμές

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

09:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν… τσουλάνε δίχως τον «Greek Freak» οι Μπακς - Οι βαθμολογίες του NBA

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δημιουργούμε το ισχυρότερο Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας» – Το μήνυμα για τις Belh@rra

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χριστούγεννα… απογειώνονται: Το μεγαλύτερο Drone Show στην Ελλάδα φωτίζει τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

08:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» - Νωρίτερα οι πληρωμές

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ένα θαύμα 17 εβδομάδων: Μικρό γατάκι επέζησε έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

08:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ακάθεκτοι οι Θάντερ, 14η σερί νίκη με τρομερό Γκίλτζιους – Αλεξάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H μία και μοναδική Lamborghini LM002 Wagon του Σουλτάνου

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η Κίνα πλημμυρίζει τον κόσμο με φθηνά θερμικά αυτοκίνητα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα – Κλειστές 2 λωρίδες στο ύψος του Χαϊδαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πήγε τον σύζυγό της στο δικαστήριο γιατί της είπε «θες χορό καλαματιανό…»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων για «Σούπερ Αντικυκλώνα» μέχρι της Αγίας Λουκίας

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα – Κλειστές 2 λωρίδες στο ύψος του Χαϊδαρίου

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:40TRAVEL

Το απομακρυσμένο χωριό της Λάρισας που μετρά ελάχιστους κατοίκους και κρύβει σπάνια ομορφιά

10:03LIFESTYLE

Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

13:28WHAT THE FACT

Σοκαριστικό email από HR σε εργαζόμενο μετά το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ