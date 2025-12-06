Ένα θαύμα 17 εβδομάδων: Μικρό γατάκι επέζησε έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα μικροσκοπικό γατάκι που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο, έχει αναρρώσει χάρη στη φροντίδα μίας αφοσιωμένης ομάδας φροντιστών από το Στάμφορντ.

Σε ηλικία μόλις 2 εβδομάδων, η Γουίλα Γουόνκα μεταφέρθηκε στο Alder Vet στο Σπάλντινγκ από έναν πολίτη, αφού είχε υποστεί «τρομακτικό» τραυματισμό στο κεφάλι.

Η κτηνιατρική ομάδα κάλεσε εθελοντές από το Cats Protection Stamford & District, οι οποίοι συνέδραμαν αμέσως στη φροντίδα της μικρής γατούλας εάν κατάφερνε να επιβιώσει.

Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός, που το ζωάκι βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου, αλλά τελικά βρήκε τη δύναμη και τα σοβαρά της τραύματα άρχισαν να επουλώνονται.

Η Γκρισέλντα Γουίν, συντονίστρια στο Cats Protection Stamford & District, ανέφερε ότι «ο τραυματισμός της Γουίλα ήταν φρικτός, με ένα βαθύ κόψιμο στο κεφάλι και ζημιά στο μάτι που της έδινε ένα στραβό παρουσιαστικό, αλλά είναι μαχήτρια. Τελικά, άρχισε να τρώει και μπόρεσε να περπατήσει μόνη της.

Ωστόσο, δεν μπορούσε να ανοιγοκλείσει σωστά τα βλέφαρα και χρειαζόταν κολλύριο όλη την ημέρα και πιστεύαμε πως θα χρειαζόταν έναν ιδιοκτήτη να το κάνει αυτό για όλη την υπόλοιπη ζωή της».

«Όταν δυνάμωσε αρκετά, η φυσική παιχνιδιάρικη συμπεριφορά των γατιών έκανε δύσκολη την αποτελεσματική επούλωση του τραύματος στο κεφάλι της. Με πολλή φροντίδα από τη θετή εθελόντρια, το τραύμα τελικά έκλεισε και το μάτι της ανάρρωσε τόσο καλά, που δεν χρειαζόταν πλέον σταγόνες», προσέθεσε.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η οργάνωση συγκεντρώνει ξανά χρήματα με μία λαχειοφόρο αγορά για να κερδίσει κανείς ένα μεγάλο καλάθι γεμάτο γιορτινές λιχουδιές και μικρά δώρα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν μόλις 1 στερλίνα το καθένα, με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής τη 10η Δεκεμβρίου και τα έσοδα προορίζονται για τη βοήθεια γάτων στο Μπορν, το Μάρκετ Ντίπινγκ, το Στάμφορντ και το Κρόουλαντ.