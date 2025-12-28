Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό, της εμβληματικής μορφής του γαλλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, πολιτικοί, καλλιτέχνες και θεσμοί από τη Γαλλία και το εξωτερικό έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια γυναίκα-σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Μακρόν: «Ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη Μπαρντό «θρύλο του αιώνα», σημειώνοντας ότι ταυτίστηκε με την έννοια της ελευθερίας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας της Γαλλίας.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Αναφέρθηκε στη λάμψη της, στις προσωπικές της πληγές αλλά και στη βαθιά της ευαισθησία για τα ζώα, υπογραμμίζοντας ότι το πρόσωπό της αποτέλεσε πρότυπο για τη Μαριάννα, το διαχρονικό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό: «Έδωσε τα πάντα για τα ζώα»

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο ανακοίνωσε και επίσημα τον θάνατό της, τόνισε ότι η Μπαρντό εγκατέλειψε συνειδητά μια τεράστια καριέρα στον κινηματογράφο και το τραγούδι για να αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ζώων.

Θάνατος της Ιδρύτριας και προέδρου μας, Κυρίας Μπριζίτ Μπαρντό

«Έδωσε τα πάντα και απαρνήθηκε τα πάντα για έναν κόσμο πιο σεβαστικό προς τα ζώα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο μήνυμά του, ο Ζορντάν Μπαρντελά έκανε λόγο για την απώλεια της «Μαριάννας που αγάπησε ο γαλλικός λαός», περιγράφοντας τη Μπαρντό ως γυναίκα με ισχυρό χαρακτήρα, βαθιές πεποιθήσεις και έντονο πατριωτισμό. Τόνισε ότι ενσάρκωσε μια ολόκληρη εποχή της γαλλικής ιστορίας και μια ιδέα θάρρους και ελευθερίας.

Le peuple français perd aujourd’hui la Marianne qu’il a tant aimée et dont la beauté a stupéfié le monde.



Brigitte Bardot fut une femme de cœur, de conviction et de caractère.



Ardente patriote, amoureuse des animaux qu’elle a protégés toute sa vie, elle incarna à elle seule… pic.twitter.com/I2OlTsuVxy — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 28, 2025

Η Γαλλική Εταιρεία Προστασίας Ζώων (SPA France) απέτισε φόρο τιμής στη Μπαρντό, χαρακτηρίζοντάς τη σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των ζώων.

La SPA rend hommage à Brigitte Bardot, figure emblématique et passionnée de la cause animale.



Depuis les années 1970, puis à travers sa fondation créée dans les années 1980, elle a consacré sa vie à défendre ceux qui n’ont pas de voix. Son engagement sans faille a permis de… pic.twitter.com/T1N8RwXT38 — La SPA France (@SPA_Officiel) December 28, 2025

Όπως σημείωσε, από τη δεκαετία του 1970 και μέσω του ιδρύματός της, συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή νοοτροπιών και στην επίτευξη σημαντικών θεσμικών κατακτήσεων υπέρ της προστασίας των ζώων.

Το Σεν Τροπέ αποχαιρετά τη «λαμπερή του πρέσβειρα»

Η πόλη του Σεν Τροπέ, με την οποία η Μπριζίτ Μπαρντό ταυτίστηκε όσο λίγες προσωπικότητες, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η Μπαρντό υπήρξε η πιο λαμπερή πρέσβειρα της πόλης διεθνώς, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και την ταυτότητά της.

Οι άνθρωποι του πολιτισμού μιλούν για τον μύθο

Ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός Πιερ Αρντιτί μίλησε με συγκίνηση για τη Μπαρντό, τονίζοντας ότι δεν ήταν απλώς μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, αλλά «η πιο όμορφη». Αναφέρθηκε στο θάρρος και την ανεξαρτησία της, αλλά και στη βαθιά της αφοσίωση στα ζώα, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η στάση ζωής γεννήθηκε από τις απογοητεύσεις της από τους ανθρώπους.

