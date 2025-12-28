Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό

Πολιτικοί, καλλιτέχνες και φορείς αποτίουν φόρο τιμής στη θρυλική Γαλλίδα ηθοποιό

Newsbomb

Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό, της εμβληματικής μορφής του γαλλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, πολιτικοί, καλλιτέχνες και θεσμοί από τη Γαλλία και το εξωτερικό έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια γυναίκα-σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Μακρόν: «Ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη Μπαρντό «θρύλο του αιώνα», σημειώνοντας ότι ταυτίστηκε με την έννοια της ελευθερίας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας της Γαλλίας.

Αναφέρθηκε στη λάμψη της, στις προσωπικές της πληγές αλλά και στη βαθιά της ευαισθησία για τα ζώα, υπογραμμίζοντας ότι το πρόσωπό της αποτέλεσε πρότυπο για τη Μαριάννα, το διαχρονικό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό: «Έδωσε τα πάντα για τα ζώα»

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο ανακοίνωσε και επίσημα τον θάνατό της, τόνισε ότι η Μπαρντό εγκατέλειψε συνειδητά μια τεράστια καριέρα στον κινηματογράφο και το τραγούδι για να αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ζώων.

Μπριζίτ Μπαρντό

Θάνατος της Ιδρύτριας και προέδρου μας, Κυρίας Μπριζίτ Μπαρντό

«Έδωσε τα πάντα και απαρνήθηκε τα πάντα για έναν κόσμο πιο σεβαστικό προς τα ζώα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο μήνυμά του, ο Ζορντάν Μπαρντελά έκανε λόγο για την απώλεια της «Μαριάννας που αγάπησε ο γαλλικός λαός», περιγράφοντας τη Μπαρντό ως γυναίκα με ισχυρό χαρακτήρα, βαθιές πεποιθήσεις και έντονο πατριωτισμό. Τόνισε ότι ενσάρκωσε μια ολόκληρη εποχή της γαλλικής ιστορίας και μια ιδέα θάρρους και ελευθερίας.

Η Γαλλική Εταιρεία Προστασίας Ζώων (SPA France) απέτισε φόρο τιμής στη Μπαρντό, χαρακτηρίζοντάς τη σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των ζώων.

Όπως σημείωσε, από τη δεκαετία του 1970 και μέσω του ιδρύματός της, συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή νοοτροπιών και στην επίτευξη σημαντικών θεσμικών κατακτήσεων υπέρ της προστασίας των ζώων.

Το Σεν Τροπέ αποχαιρετά τη «λαμπερή του πρέσβειρα»

Η πόλη του Σεν Τροπέ, με την οποία η Μπριζίτ Μπαρντό ταυτίστηκε όσο λίγες προσωπικότητες, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η Μπαρντό υπήρξε η πιο λαμπερή πρέσβειρα της πόλης διεθνώς, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και την ταυτότητά της.

Οι άνθρωποι του πολιτισμού μιλούν για τον μύθο

Ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός Πιερ Αρντιτί μίλησε με συγκίνηση για τη Μπαρντό, τονίζοντας ότι δεν ήταν απλώς μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, αλλά «η πιο όμορφη». Αναφέρθηκε στο θάρρος και την ανεξαρτησία της, αλλά και στη βαθιά της αφοσίωση στα ζώα, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η στάση ζωής γεννήθηκε από τις απογοητεύσεις της από τους ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό

15:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα αλλάξουν τα αεροπορικά ταξίδια το 2026: Ανακαινισμένα αεροδρόμια και premium εμπειρίες για τους ταξιδιώτες

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα Χανιά για τα Χριστούγεννα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή μετ' εμποδίων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο και Κάστρο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος - Αύριο στο Αυτόφωρο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων στα Χανιά - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών - Κάηκαν 7 οχήματα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ και μπαίνει στην ευρωζώνη, αλλά οι Βούλγαροι είναι διχασμένοι

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λασίθι: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

13:38LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Γιόρτασε τα 75α της γενέθλια με αγαπημένους φίλους και μια έκπληξη- «Θα μεγαλώνουμε μαζί»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά μετά τις ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο... χτύπημα από Ελλάδα - «Έκλεισε» τον Κοντούρη του Παναιτωλικού

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό - Θλίψη για τον θάνατο της θρυλικής «ΜπεΜπε» που άλλαξε τον κινηματογράφο

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού στην Αρτέμιδα: Αποφυλακίστηκε έπειτα από 17 μήνες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή μετ' εμποδίων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο και Κάστρο

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις - Ποιοι λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

11:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το κάρφωμα Αντετοκούνμπο που προκάλεσε σύρραξη στο φινάλε με Μπουλς

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα για παράνομες επιδοτήσεις

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών - Κάηκαν 7 οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ