Η Μπριζίτ Μπαρντό απαντάει στις φήμες για τον θάνατό της:«Δεν ξέρω ποιος ανόητος διαδίδει fake news»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσει μία σοβαρή ασθένεια

Newsbomb

Η Μπριζίτ Μπαρντό απαντάει στις φήμες για τον θάνατό της:«Δεν ξέρω ποιος ανόητος διαδίδει fake news»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό «έσπασε» τη σιωπή της μετά από ψευδείς φήμες που υποστήριζαν ότι είχε πεθάνει. Η 91χρονη μέσω ανάρτησής της στο «X» δήλωσε ότι οποιαδήποτε εικασία σχετικά με το θάνατό της ήταν «fake news» που διαδόθηκαν από έναν «ανόητο».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσει μία σοβαρή ασθένεια. Ένας influencer, ο Aniss Zitouni, γνωστός ως Aqababe, εκμεταλλεύτηκε αυτήν την είδηση, και έκανε πολλές αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι η ηθοποιός είχε πεθάνει.

«Σύμφωνα με αποκλειστικές μου πληροφορίες, η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα. Μια εμβληματική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», έγραψε ο Aqababe.

Σε απάντηση στις φήμες, η 91χρονη ηθοποιός, δήλωσε μέσω «X»:«Δεν ξέρω ποιος ανόητος διέδωσε απόψε αυτές τις ψευδείς ειδήσεις για το γεγονός ότι εξαφανίστηκα, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ».

Παρόλα αυτά, ο Aqababe συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η εμβληματική ηθοποιός έχει πεθάνει, καθώς υποστηρίζει ότι ο λογαριασμός της στο «X», δεν διαχειρίζεται από την ίδια την Μπριζίτ Μπαρντό.

Στις 17 Οκτωβρίου, η Μπριζίτ Μπαρντό πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η μάχη για την υγεία της

Η «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης περνά τα τελευταία χρόνια μία ήρεμη ζωή στη La Madrague, στο Σαιν Τροπέ. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια, όπως αναπνευστικά και κινητικά προβλήματα, ενώ, έχει ιστορικό καρκίνου του μαστού.

Παρά τα προβλήματα υγείας, διατηρεί μία έντονη πνευματική και συναισθηματική παρουσία, ιδιαίτερα μέσω του έργου και της προσφοράς για την προστασία των ζώων και της πρόσφατης συγγραφικής της δραστηριότητας.

Σε μία κίνηση που αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής της και το άσβεστο πάθος για τη ζωή, την 1 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ένα νέο προσωπικό έργο, ένα είδος ημερολογίου ζωής, το BBcédaire, γεμάτο σκέψεις για τη ζωή, τον έρωτα και τη φύση.

Στο βιβλίο, υπάρχουν αναφορές σε ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της, όπως ο Ζαν – Πολ Μπελμοντό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «υπέροχο και θαρραλέο», ο Αλέν Ντελόν, για τον οποίο λέει ότι ενσάρκωνε «το καλύτερο και το χειρότερο», ενώ, ασκεί κριτική για τη σύγχρονη Γαλλία, την οποία βλέπει ως «υποτακτική, άρρωστη και κατεστραμμένη».

Επιπλέον, εκφράζει παράπονα για την αλλαγή του αγαπημένου της Σαιν Τροπέ, που έχει μετατραπεί –όπως επισημαίνει– σε πόλη δισεκατομμυριούχων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

11:35ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 19650 για το BIM

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 22χρονοι ρήμαζαν πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλαμαριά - Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία τους

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

11:26ΚΟΣΜΟΣ

LIVE εικόνα - Ιστορική συμπροσευχή: Ο Βασιλιάς Κάρολος με τον Πάπα στο Βατικανό σχεδόν 500 χρόνια μετά το χωρισμό των Εκκλησιών

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τις κυρώσεις Τραμπ - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κω: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγο του

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Το κορυφαίο αξιοθέατο δεν ειναι πια η Μόνα Λίζα...αλλά το παράθυρο που έσπασαν οι ληστές

10:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η AEL Novibet Arena είναι γεγονός

10:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Europa και Conference League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Zeekr ξεκινά στην Ελλάδα με 3 ηλεκτρικά μοντέλα – Πόσο κοστίζουν

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ενδεχόμενη «επίθεση» που συζητάνε οι επιστήμονες: Τι ξέρουμε για τον 3I/ATLAS;

10:40MEETING POINT

Τα «κρυφά» μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Τα «ζόρια» της κοινωνίας και τα «ζόρια» της κυβέρνησης

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. μετά το «το νοσοκομείο ενημέρωσε» του Αδωνι Γεωργιάδη

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. μετά το «το νοσοκομείο ενημέρωσε» του Αδωνι Γεωργιάδη

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποτύπωσε τη ληστεία του αιώνα στο μουσείο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ