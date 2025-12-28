Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο

Ένας άνδρας περπατά έξω από ένα σπίτι που καταστράφηκε μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που κατέστησε αναγκαστικές έκτακτες διακοπές, όπως ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας της Ουκρανίας.

Η επίθεση με πυραύλους και drones το βράδυ του Σαββάτου, σκότωσε δύο ανθρώπους και άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην πρωτεύουσα και στη γύρω περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Good Morning Beautiful Smoked Kiev ? pic.twitter.com/7VFGmQWIUj — Aleksey Berezutski ??? (@aleksbrz11) December 27, 2025

Σε ανακοίνωσή της η εταιρία DTEK ανέφερε πως οι καταναλωτές στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου στο Κίεβο επανήλθαν στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όμως η κατάσταση παραμένει «πιο δύσκολη» στην αριστερή όχθη, όπου έκτακτες διακοπές ρεύματος παραμένουν.

Η Ρωσία ενέτεινε τα μαζικά πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες καθώς συνεχίζει την επίθεσή της στο πεδίο της μάχης εν μέσω ειρηνευτικών προσπαθειών υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

