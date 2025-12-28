Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικός πύραυλος χτυπάει πολυκατοικία στο Κίεβο

Η στιγμή που ένας πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία στο Κίεβο, κατά την διάρκεια της επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας το βράδυ της Παρασκευής, καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές.

Δείτε το βίντεο:

Footage shows the moment a Russian strike hit Ukraine's capital Kyiv.



President Zelenskyy said the country used almost 500 drones and 40 missiles in the attack.



«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο «X», καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

«Οι Ρώσοι δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», συνέχισε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Σήμερα η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσει σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα για να υποστηρίξει την υπόθεση της Ουκρανίας και να προσπαθήσει να αποσπάσει τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία που μαίνεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που φθάνει στις ΗΠΑ με τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το δύσκολο θέμα του εδαφικού, δεν θα έχει «τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Politico την Παρασκευή, θέτοντας το πλαίσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ωστόσο, «Πιστεύω ότι θα πάει καλά μαζί του. Πιστεύω ότι θα πάει καλά με τον Πούτιν», με τον οποίο προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα».

Ο Ουκρανός ομόλογός του εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα χθες, Σάββατο, στη διάρκεια στάσης στον Καναδά, ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.