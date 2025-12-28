Τραγωδία στο Λασίθι: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, όπου ένας 72χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα.

Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο, ο οποίος διέμενε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε σε σκάφος που ήταν δεμένο στη μαρίνα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του anatolh.com, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 72χρονος επέστρεφε στο σκάφος του όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη θάλασσα. Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

