Λασίθι: Συνελήφθη ο κτηνοτρόφος που είχε γίνει «φόβος και τρόμος» των καλλιεργειών

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο 69χρονος κτηνοτρόφος ο οποίος εδώ και χρόνια θεωρείται ως ο «νούμερο ένα» κτηνοτρόφος σε μέγεθος αγροζημιών στις περιοχές κυρίως της Ιεράπετρας και της Σητείας.

Τα κοπάδια του 69χρονου έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ σε βάρος του έχουν σχηματισθεί εκατοντάδες δικογραφίες για ανεξέλεγκτη βοσκή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά καιρούς σε βάρος του 69χρονου ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, με την υπόθεση του να αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική αστυνομία εδώ και χρόνια. Οι κάτοικοι των περιοχών είχαν προχωρήσει σε επανειλημμένες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις προς τις Αρχές, καταγγέλλοντας ότι οι ζημιές συνεχίζονταν ανεμπόδιστα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 69χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση και συνελήφθη. Στελέχη του ΤΑΕ Λασιθίου εντόπισαν τον 69χρονο στην περιοχή της Θρύπτης, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο όπου κρυβόταν, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική σύλληψη μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί η σύλληψη του δεύτερου μεγαλύτερου σε έκταση αγροζημιών κτηνοτρόφου, κυρίως στις περιοχές Καλαμαύκας και Πρίνας, ο οποίος μάλιστα οδηγήθηκε στη φυλακή.

