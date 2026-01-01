Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Καγιτχάνε κατέγραψε καρέ καρέ κάμερα ασφαλείας

Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά
Από θαύμα γλίτωσαν δύο παιδιά οκτώ και 10 χρονών που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το οποίο γλίστρισε στο χιόνι στην Κωνσταντινούπολη.

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Καγιτχάνε κατέγραψε καρέ καρέ κάμερα ασφαλείας.

Το αυτοκίνητο που κατηφόριζε τον χιονισμένο δρόμο γλίστρησε χτυπώντας τα δύο παιδιά που έπαιζαν με το χιόνι λίγα μέτρα μακριά και σταμάτησε σε ένα άλλο σταθμευμένο ΙΧ. Μετά το ατύχημα ο οδηγός βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο, έδωσε τις πρώτες βοήθειες στα δύο παιδιά τα οποία μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

