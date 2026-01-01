Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

Από θαύμα γλίτωσαν δύο παιδιά οκτώ και 10 χρονών που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το οποίο γλίστρισε στο χιόνι στην Κωνσταντινούπολη.

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Καγιτχάνε κατέγραψε καρέ καρέ κάμερα ασφαλείας.

Aracıyla çocuklara çarpıp kaçtı!



? İstanbul Kağıthane'de karlı yolda kayan kamyonet, kar topu oynayan 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşi ezip bir binanın doğalgaz kutusuna daldı.



Sürücü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/YBaTh1rv39 — Haber 7 (@Haber7) January 1, 2026

Το αυτοκίνητο που κατηφόριζε τον χιονισμένο δρόμο γλίστρησε χτυπώντας τα δύο παιδιά που έπαιζαν με το χιόνι λίγα μέτρα μακριά και σταμάτησε σε ένα άλλο σταθμευμένο ΙΧ. Μετά το ατύχημα ο οδηγός βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο, έδωσε τις πρώτες βοήθειες στα δύο παιδιά τα οποία μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο.