Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα κανάλια έριξαν στην αρένα σπέσιαλ εκπομπές και επαναλήψεις προγραμμάτων με στόχο να κρατήσουν συντροφιά στους τηλεθεατές. Ποιος σταθμός, όμως, έκοψε πρώτος το νήμα;

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον ALPHA, καθώς με την επανάληψη της σειράς «Το σόι σου» μπόρεσε να κερδίσει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Χαρακτηριστικά, η αγαπημένη όλων κωμωδία συγκέντρωσε 15,6% στο σύνολο και 16,7% στους τηλεθεατές 18-54. Το πρωτοχρονιάτικο σόου του «Voice» συγκέντρωσε 17,3% στο σύνολο και 12,6% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ το σπέσιαλ αφιέρωμα του OPEN με τους Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου 10,8% και 11% αντίστοιχα.

Το εορταστικό «Rouk Ζουκ» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 7,7% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ η ελληνική ταινία στο STAR «Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι» 7,6% και 6,9%.

Στη late night ζώνη, η συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο -που μεταδόθηκε από το MEGA σε επανάληψη- έκανε 8,4% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, που προβλήθηκε σε επανάληψη από τον ALPHA, σημείωσε 7,7% και 8,3% αντίστοιχα. Στον ANT1, το Πέφτει η Νύχτα με... Ρυθμό κράτησε παρέα στο 5,6% και στο 6,4% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης