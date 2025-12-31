Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για τα πρωινάδικα της 30ης Δεκεμβρίου
Οι τηλεθεατές φαίνεται ότι κάνουν «αποχή» από την TV προτιμώντας γιορτινές βόλτες και χαλάρωση. Έτσι, το πρωί της Τρίτης, οι περισσότερες εκπομπές κινήθηκαν σε χαμηλές πτήσεις. Χαρακτηριστικά, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 11,5% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό.
Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, βρέθηκε στο 8,6% του συνόλου και στο 7,1% του δυναμικού κοινού. Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε 10,3% στο σύνολο και 6,8% στους τηλεθεατές 18-54.
Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,2% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 12,7% στο σύνολο και 8,5% στους τηλεθεατές 18-54.
Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» σάρωσε και έκανε τη διαφορά συγκεντρώνοντας 19,7% στο σύνολο και 23,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 21,4% του συνόλου και στο 16,5% των τηλεθεατών 18-54. Στον ALPHA, το «Happy Day» κατέγραψε 14,4% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό.
Στο OPEN, το «Ώρα Ελλάδος» έκανε 11,3% στο σύνολο και 10,2% στοπ δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, έκανε 10,4% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό.