Τηλεθέαση: Σαρωτικός ο τελικός του «Voice» - Τι νούμερα «έπιασε»

Η μεγάλη επιτυχία του ΣΚΑΪ, το «Voice», απέδειξε τη δυναμική του ξανά κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στον τελικό της Δευτέρας.

Το σόου σάρωσε στους πίνακες τηλεθέασης, σημειώνοντας 23,3% στο δυναμικό κοινό και 30,4% στο γενικό σύνολο. Μάλιστα, έφτασε σε τέταρτο μέχρι και 32,8% στο δυναμικό κοινό και 43,8% στο γενικό σύνολο.

Το «Voice» μπορεί να ολοκληρώθηκε, αλλά θα επιστρέψει με ένα σπέσιαλ επεισόδιο αύριο! Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 21.00, ο ΣΚΑΪ έχει ετοιμάσει μία εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις. Κωστής Μαραβέγιας (που αντικατέστησε την Έλενα Παπαρίζου), Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Μαζωνάκης και Χρήστος Μάστορας μας καλούν σε μία Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δεκαπέντε αγαπημένοι και ταλαντούχοι stars, από όλους τους χώρους, όχι όμως από αυτόν του τραγουδιού, ανεβαίνουν στη σκηνή και προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες. Κώστας Τσουρός, Μαρία Αναστασοπούλου και Δημήτρης Πανόπουλος, Χρήστος Φερεντίνος, Δανάη Μπάρκα, Βίκυ Καγιά, Αση Μπήλιου, Γρηγόρης Βαλτινός, Λένα Δροσάκη και Φάνης Λαμπρόπουλος, είναι μερικοί μόνο από τους celebrities που θα δώσουν το «παρών».

Διαβάστε επίσης