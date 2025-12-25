Μαρία Αναστασοπούλου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα Χριστούγεννα μέσα από τον ΣΚΑΪ

Με ένα συγκινητικό μήνυμα καλωσόρισε η Μαρία Αναστασοπούλου ανήμερα των Χριστουγέννων τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τη σημασία των προγραμμάτων που εκπέμπουν ζωντανά αυτές τις Άγιες ημέρες και κρατούν συντροφιά σε ανθρώπους που είναι πραγματικά μόνοι.

«Είμαστε εδώ κι ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα, το θέλουμε πάρα πολύ. Αυτές οι εκπομπές έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία, όταν γίνονται για τους ανθρώπους που δεν έχουν τους δικούς τους δίπλα τους, δεν είναι σε γεμάτα γιορτινά τραπέζια, σε σπίτια με τους δικούς τους. Άρα, αν μας τιμάτε και σήμερα είστε εδώ, πραγματικά το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που περνάμε αυτές τις γιορτές μαζί», ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου στην έναρξη της εκπομπής.

