ΗΠΑ: Μετεωρίτης μπορεί να προκάλεψε έκρηξη στον ουρανό του Οχάιο και της Πενσιλβάνια

Snapshot Ένα δυνατό «μπουμ» που ακούστηκε στο Οχάιο και την Πενσιλβάνια προκλήθηκε από έκρηξη μετεωρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) στο Κλίβελαντ.

Η NWS ανέφερε ότι κάτοικοι στη δυτική Πενσιλβάνια παρατήρησαν επίσης πύρινη σφαίρα στον ουρανό.

Ένας υπάλληλος της NWS στο Πίτσμπουργκ κατέγραψε σε βίντεο τον μετεωρίτη να περνάει πάνω από την περιοχή.

Ο μετεωρίτης εντοπίστηκε επίσης στη Βιρτζίνια και το Κεντάκι και ταξίδεψε με ταχύτητα 74.000 χλμ./ώρα, ταχύτητα χαμηλή για μετεωρίτη, σύμφωνα με τη NASA. Snapshot powered by AI

Μία έκρηξη που ακούστηκε στο Οχάιο στις ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης φαίνεται να προήλθε από μετεωρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Κλίβελαντ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) ανέφερε ότι οι εικόνες «υποδηλώνουν ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα μετεωρίτη».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) στο Πίτσμπουργκ ανέφερε ότι οι κάτοικοι στη δυτική Πενσυλβάνια ανέφεραν επίσης το δυνατό «μπουμ» και την πύρινη σφαίρα στον ουρανό.

Η NWS ανέφερε ότι ένας από τους υπαλλήλους της βιντεοσκόπησε τον φαινομενικό μετεωρίτη να εκτοξεύεται στον ουρανό στην περιοχή του Πίτσμπουργκ.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

Ο μετεωρίτης εντοπίστηκε επίσης νοτιότερα στη Βιρτζίνια και το Κεντάκι, δήλωσε ο Μπιλ Κουκ, επικεφαλής του Γραφείου Μετεωροειδών Περιβαλλόντων της NASA. Ο μετεωρίτης ταξίδεψε με 74.000 χλμ./ώρα, ταχύτητα που είναι αργή για μετεωρίτη, δήλωσε ο Κουκ.

NASA has confirmed the loud boom heard Tuesday morning in parts of Ohio and Pennsylvania was caused by a meteor. https://t.co/X3Mg1sfObH pic.twitter.com/2WN7ez6GhH — ABC News (@ABC) March 17, 2026

