Ένας μετεωρίτης χτύπησε τη Σελήνη και ένα τηλεσκόπιο τον κατέγραψε τυχαία

Στις 12 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 03:00 το πρωί, ένα τηλεσκόπιο στη Βόρεια Ιρλανδία κατέγραψε μια σύντομη λάμψη στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι διαστημικού βράχου που χτύπησε την επιφάνεια της Σελήνης με τεράστια ταχύτητα, προκαλώντας μια λάμψη που διήρκεσε μόνο ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.

Σύμφωνα με το ecoticias, η παρατήρηση έγινε με το ρομποτικό τηλεσκόπιο του Παρατηρητηρίου και Πλανηταρίου Armagh, από τον διδακτορικό φοιτητή Andrew Marshall-Lee. Η τοποθεσία του χτυπήματος εκτιμάται περίπου δύο μοίρες βορειοανατολικά του κρατήρα Langrenus.

Το αντικείμενο ήταν πιθανότατα μέγεθος μπάλας του γκολφ και εξατμίστηκε αμέσως, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα περίπου δέκα μέτρων. Στη Σελήνη, όπου δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, η σύγκρουση προκαλεί απότομη έκρηξη φωτός και θερμότητας χωρίς ίχνος αργής καύσης, όπως στη Γη.

Η παρακολούθηση αυτών των μικρών κρατήρων είναι σημαντική για τη μελέτη των διαστημικών βράχων κοντά στη Γη και για το σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών στη Σελήνη, καθώς δείχνει πόσο συχνά πέφτουν μικρά αντικείμενα και ποιον κίνδυνο ενδέχεται να προκαλέσουν.

Το περιστατικό του Armagh είναι πλέον μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας παρακολούθησης κρατήρων, όπως το πρόγραμμα NELIOTA στην Ευρώπη και προηγούμενες μελέτες της NASA με το Lunar Reconnaissance Orbiter.