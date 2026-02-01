Εκθαμβωτική πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας - Δείτε βίντεο

Μια εκθαμβωτική πύρινη σφαίρα φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της πόλης Λόουερ Χατ στη Νέα Ζηλανδία το βράδυ της Παρασκευής, με επιστήμονες να κάνουν λόγο για μετεωρίτη.

Το απίστευτο φαινόμενο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας από το Ουέλλινγκτον έως και το Νέλσον καθώς η σφαίρα διέσχιζε τον ουρανό γύρω στις 23:25 (τοπική ώρα).

Δείτε βίντεο:

Όπως εξήγησε ο καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου του Ώκλαντ, Richard Easther, οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν έντονα ότι το αντικείμενο ήταν μετεωρίτης. «Μοιάζει πολύ με διαστημικό βράχο και όχι με διαστημικά σκουπίδια», εξήγησε. Ο Easther εξήγησε ότι ο λόγος που έγινε τόσο ορατό το φαινόμενο είναι επειδή αφορά έναν μεγαλύτερο από το συνηθισμένο μετεωρίτη.

Τέτοια αντικείμενα είναι υπολείμματα από τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Το Fireballs Aotearoa, ένας τοπικός οργανισμός παρατήρησης διαστημικών αντικειμένων στη Νέα Ζηλανδία, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν δύο ξεχωριστοί μετεωρίτες — ένας γύρω στις 22.00 (τοπική ώρα) πάνω από το Manawatū-Whanganui και ένας άλλος γύρω στις 23.30 (τοπική ώρα) πάνω από το Ουέλλινγκτον και το βόρειο τμήμα της Νότιας Νήσου.