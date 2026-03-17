Πειραιάς: Συνελήφθη ο «δράκος» που είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες– Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

Τέλος στην δράση ενός 36χρονου άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και έξι περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών στον Πειραιά, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Ο 36χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, ύστερα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή.

Ο 36χρονος αρχικά οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου, όπου του αποδόθηκαν κατηγορίες για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα παραμονής.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε η εμπλοκή του σε μία απόπειρα βιασμού και έξι περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, που φέρεται να σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές του Πειραιά και του Κορυδαλλού.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι καταθέσεις των θυμάτων, τα οποία τον αναγνώρισαν με βεβαιότητα.

Με πληροφορίες από Mega

Διαβάστε επίσης