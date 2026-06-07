Τζακποτ στην κλήρωση του Τζόκερ - Ποιοι αριθμοί κληρώθηκαν

Τα κέρδη μεταφέρονται στην επόμενη κλήρωση

Newsbomb

Τζακποτ στην κλήρωση του Τζόκερ - Ποιοι αριθμοί κληρώθηκαν
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/6) η κλήρωση 3076 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία ένα εκατ. ευρώ, ωστόσο σημειώθηκε τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 6, 24, 27, 33, 44 και Τζόκερ το 1.

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Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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