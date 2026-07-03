Δολοφονημένη σε ράντσο βρέθηκε Μεξικανή δημοσιογράφος, 24 ημέρες μετά την άγρια απαγωγή της

Snapshot Η Μεξικανή δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουζμάν βρέθηκε δολοφονημένη σε ράντσο, 24 ημέρες μετά την απαγωγή της από ένοπλη συμμορία.

Οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της «Ομάδας Σόμπρα» και τεσσάρων δημοτικών αστυνομικών, συνελήφθησαν για τη δολοφονία και την απαγωγή της.

Η σύλληψη του «Δέλτα 7», μέλους του πολεμικού ναυτικού, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της τοποθεσίας της σορού και τη σύλληψη του αρχηγού της συμμορίας.

Η Ροξάνα Γκουζμάν είχε επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2026 στη Βερακρούζ και ίδρυσε το ψηφιακό μέσο «Pulso Informativo del Sureste», καλύπτοντας τοπικά κοινωνικά, πολιτικά και θέματα ασφάλειας.

Η δολοφονία της έγινε σε μια χώρα που θεωρείται η δεύτερη πιο επικίνδυνη για δημοσιογράφους παγκοσμίως, σύμφωνα με τους «Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα» για το 2025. Snapshot powered by AI

Σε ένα ράντσο βρέθηκε η σορός της Μεξικανής δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουζμάν, η οποία απήχθη από ένοπλη συμμορία μέσα από το σπίτι της πριν από 24 ημέρες.

Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της, τα 4 μέλη της «Ομάδας Σόμπρα» και τέσσερις δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη στην εγκληματική ομάδα

Η Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της Βερακρούζ επιβεβαίωσε την ανεύρεση της σορού, την τοποθεσία της οποίας αποκάλυψε ένας από τους συλληφθέντες, γνωστός ως «Δέλτα 7», ο οποίος υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό.

Τρεις από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συμμετοχή στην απαγωγή της δημοσιογράφου: ο Χαβιέρ Ιβάν, γνωστός με το ψευδώνυμο «Delta 1» και ηγέτης της Ομάδας Sombra· ο Χοσέ ντελ Κάρμεν Καντένα Εσκάγιολα, γνωστός με το ψευδώνυμο «Delta 7»· και ο Λουίς Αρτούρο, γνωστός με το ψευδώνυμο «Delta 11» ή «El Pelón».

Οι τρεις αυτοί, σύμφωνα με την έρευνα της Εισαγγελίας, ενήργησαν σε συνενοχή με την Karen Monserrat, γνωστή ως «La Hiena» (η Ύαινα), στη μετέπειτα δολοφονία της δημοσιογράφου.

Η σύλληψη του Χοσέ ντελ Κάρμεν Καντένα Εσκαγιόλα, γνωστού με το ψευδώνυμο «Δέλτα 7», ήταν καθοριστική ενώ οι καταθέσεις του αποδείχθηκαν ουσιαστικές για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του αρχηγού της συμμορίας.

Η απαγωγή της 2ας Ιουνίου

Το πρωί της 2ας Ιουνίου, γύρω στις 6:00, τρεις ένοπλοι και κουκουλοφόροι άνδρες εισέβαλαν στην οικία της Ραμίρεζ, στο Ναντσιτάλ. Η δημοσιογράφος πρόλαβε να καταγράψει μέρος της σκηνής με το κινητό της, προτού ένας από τους δράστες της το αρπάξει.

Στο βίντεο, οι άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα, χτυπούσαν την πόρτα με ένα σφυρί. Ο αδελφός της τους ζητούσε να σταματήσουν και τους προειδοποιούσε ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα μωρό.

Όταν οι άνδρες κατάφεραν να μπουν, ένας από αυτούς την σημάδεψε με ένα όπλο, ακινητοποίησαν τους παρόντες και πήραν μαζί τους τη δημοσιογράφο. Εκεί διακόπηκε η βιντεοσκόπηση.

?Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.



Hasta el momento, se desconoce su paradero.



La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

Μια ιστορία βίας από το 2017

Η υπόθεση της Ροξάνα Γκουζμάν δεν ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου. Στις 11 Μαρτίου 2017, ο σύζυγός της, Κάρλος Φερνάντες Εσκαλάντε, εκτελέστηκε με πυροβολισμούς, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν εκείνη. Μετά από αυτό το έγκλημα, η οργάνωση CIMAC επιβεβαίωσε ότι η Γκουζμάν Ραμίρεζ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βερακρούζ για λόγους ασφαλείας. Εκείνη την εποχή εργαζόταν στην εφημερίδα Diario del Istmo.

Το ποινικό μητρώο του Φερνάντες Εσκαλάντε περιελάμβανε μια σύλληψη το 2012 για κατοχή όπλων αποκλειστικής χρήσης του Στρατού και ναρκωτικών, καθώς και μια απόπειρα δολοφονίας τον Δεκέμβριο του 2015, από την οποία επέζησε αφού δέχτηκε τουλάχιστον τρεις σφαίρες. Οι γραμμές έρευνας για τον θάνατό του έδειχναν πιθανή εκδίκηση λόγω παλαιών διαμαχών, χωρίς να έχει διαπιστωθεί σύνδεση με τη δημοσιογραφική δραστηριότητα της Ροξάνα.

Η επιστροφή και το μέσο ενημέρωσης που ίδρυσε

Χρόνια μετά την εξορία της, η Ροξάνα Γκουζμάν επέστρεψε στη Βερακρούζ τον Ιανουάριο του 2026 και ίδρυσε το «Pulso Informativo del Sureste», γνωστό και ως «Pulso Nanchiteco». Το ψηφιακό μέσο ενημέρωσης συγκέντρωσε 19.000 ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα μέσα σε λίγους μήνες.

Ασχολούνταν με θέματα τοπικού χαρακτήρα: αναφορές πολιτών, παρακολούθηση κοινοτικών καταγγελιών και κάλυψη κοινωνικών, πολιτικών και θεμάτων ασφάλειας στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Τις ημέρες πριν από την απαγωγή, η Γκουζμάν Ραμίρεζ δημοσίευσε άρθρα σχετικά με μια καταγγελία πολίτη για την εμπορία αλλοιωμένων αυγών και σχετικά με τα αιτήματα μιας οικογένειας προς το δημοτικό συμβούλιο για ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από ατύχημα με υπηρεσιακό φορτηγάκι.

Ένας συνάδελφος της δημοσιογράφου δήλωσε στην εφημερίδα «Milenio» ότι δραστηριοποιούνταν στον χώρο της δημοσιογραφίας «δύο ή τρία χρόνια» και ότι «σε καμία περίπτωση δεν μας είπε ή μας ανέφερε ότι υπήρχε κάτι τέτοιο», αναφερόμενος σε πιθανές απειλές.



Η δολοφονία της Γκουζμάν συνέβη στη χώρα που η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» κατέταξε ως τη δεύτερη πιο θανατηφόρα χώρα για τον Τύπο το 2025, αμέσως μετά την Παλαιστίνη.