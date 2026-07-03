Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε €175 κούρσα από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας.

Το ποσό που εισέπραξε υπερέβαινε το νόμιμο κόμιστρο κατά περισσότερο από τέσσερις φορές.

Η σύλληψη έγινε από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας 21χρονος οδηγός ταξί ο οποίος κατηγορείται ότι χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο, πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο, για διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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