Τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί
Ο άτυχος οδηγός συγκρούστηκε με ταξί και τραυματίστηκε σοβαρά
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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πέτρου Ράλλη, όταν ένας 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.
Ειδικότερα, ο άτυχος οδηγός συγκρούστηκε με ταξί και τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο του τροχαίου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Η κατάσταση του κρίθηκε σοβαρή και για αυτό διασωληνώθηκε όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε.
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