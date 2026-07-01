Τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πέτρου Ράλλη, όταν ένας 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ειδικότερα, ο άτυχος οδηγός συγκρούστηκε με ταξί και τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο του τροχαίου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση του κρίθηκε σοβαρή και για αυτό διασωληνώθηκε όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε.

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